Times: в экономической борьбе с США побеждают только деньги

На прошлой неделе Дональд Трамп ввёл новые санкции против Ирана и Турции, и руководство этих стран приняло вызов, заявив, что на их стороне Всевышний. Как пишет The Times, Мартин Лютер говорил, что один человек вместе с богом может быть большинством, но когда каждая из стран, ведущих долгий спор, считает, что бог — на её стороне, победителем в итоге окажутся деньги.

Как сказал Мартин Лютер, один человек вместе с богом может быть большинством, но когда каждая из стран, ведущих долгий спор, считает, что бог — на её стороне, победителем в итоге могут стать деньги. Дональд Трамп на прошлой неделе бросил вызов и Ирану, и Турции, и обе страны его вызов приняли, убеждая своих жителей, что Всевышний всё устроит, пишет Times.



«Дело в том, что в нынешнем мире Америка изолирована», — заявил на прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после того, как Трамп в одностороннем порядке вновь ввёл санкции. А президент Турции Эрдоган заявил, что в проигрыше окажется Америка: «Если у них есть их доллары, то у нас есть… наш Аллах».



Несмотря на то, что эти страны занимают разные стороны в сирийском конфликте, они находят общий язык в антиамериканской риторике и пообещали поддерживать друг друга в трудную минуту. Руководству обеих стран также обещают поддержку Россия и Китай, которые находятся во главе антиамериканского альянса.



Американские санкции в отношении Ирана не столь болезненны, как те, что действовали до заключения ядерной сделки в 2015 году. Правда и то, что Эрдогану будет не так уж сложно восстановить определенное доверие к своему правительству, учитывая, что панику на рынках вызвала во многом и его собственная риторика. Однако, как пишет автор статьи, как в итоге обнаружил Иран, ни одна страна не в состоянии поддерживать свой уровень жизни, если у нее нет доступа к международным валютным рынкам. На практике это означает доступ к доллару, который, несмотря на многочисленные прогнозы, после финансового кризиса только вырос в качестве основной валюты международной торговли.



Это не значит, что Турция или Иран сразу же окажутся на коленях, отмечает Times: кто-то будет покупать иранскую нефть, и обе страны смогут сами выращивать для себя продукты питания. Однако под угрозой окажется комфорт — да и сама жизнь в этих странах.



«Неясно, как Дональд Трамп планирует сыграть на этом преимуществе. Он, несомненно, тоже будет взывать к Богу, хотя победителя этого спора, по всей вероятности, определит экономическое господство Америки», — подводит итог автор статьи.