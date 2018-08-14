112: Украине предрекли колоссальные убытки от прекращения торговли с Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко выступил с предложением полностью прервать все торгово-экономические связи с Россией. В эфире канала «112 Украина» экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что данная инициатива нанесёт Киеву колоссальный ущерб и ещё больше снизит уровень жизни украинцев, поскольку сегодня Россия является крупнейшим торговым партнёром Украины.

ВЕДУЩИЙ: К нам присоединяется экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Добрый вечер.



ВИКТОР СУСЛОВ, бывший министр экономики Украины: Добрый вечер.



ВЕДУЩИЙ: Господин Виктор, насколько оправдан тот факт, что Россия до сих пор является одним из самых крупных торговых партнёром Украины?



ВИКТОР СУСЛОВ: Ну, Ющенко тут прав, Россия, действительно, если брать не по объединениям стран, как ЕС, допустим, а по странам, то и на сегодня Россия является крупнейшим торговым партнёром Украины. Ну и, скажем прямо, для Украины это хорошо, потому что это даёт Украине значительный рынок для сбыта своих товаров и даёт возможность закупать то, что критически важно для Украины. Скажем, Украина покупает у России ядерное топливо, большую его часть. Это важно для работы атомных электростанций, производящих Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Ну и много других примеров.



Есть, конечно, примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической отрасли. В итоге Украина, к сожалению, прекратила выпускать ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов. Или в авиации: уже три года Украина не может произвести ни одного самолёта, скажем, на заводах Антонова.



Украина, я думаю, очень правильно борется за то, чтобы сохранить за собой транзит газа через территорию Украины, хотя именно эти услуги дают российскому бюджету больше всего доходов, потому что именно от продажи газа в Европу благодаря транзиту через Украину, Россия получает доходы в сотни миллиардов долларов. Так что предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения — это такое обоюдоострое предложение, это предложение, которое нанесёт экономике Украины колоссальный ущерб и ещё больше понизит уровень жизни украинцев.



ВЕДУЩИЙ: А какие убытки может понести экономика Украины если остановить торговлю с Россией?



ВИКТОР СУСЛОВ: Ну, это миллиарды долларов, это десятки миллиардов долларов в год, уже звучали цифры потерь, это более 30 миллиардов долларов от сокращения объёмов торговли с Россией. Если прекратить эту торговлю, то только от транзита газа мы потеряем до трёх миллиардов долларов в год, только по одной единственной позиции. Так что Ющенко, мягко говоря, сделал неумное предложение.



ВЕДУЩИЙ: Спасибо вам. Экс-министр экономики Виктор Суслов.



Дата выхода в эфир 13 августа 2018 года.