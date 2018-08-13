1+1: россияне ополчились на Лайму Вайкуле за слова о Крыме

В России резко негативно отреагировали на слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за что не поедет выступать в Крым. Как передаёт «1+1», крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберётся туда на гастроли.

Атака на Лайму. В России обиделись на слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле относительно Крыма. Накануне перед концертом в Одессе она заявила, что не поедет на оккупированный полуостров какие бы гонорары ей ни предлагали. Она добавила, что у неё нет ностальгии по Советскому Союзу и она рада, что он распался.

За такие слова её сразу судили российские коллеги. Крымские политики пригрозили внести певицу в так называемое крымское досье — список врагов Крыма. А российский сенатор Франц Клинцевич вообще анонсировал возможные проблемы для Вайкуле в России, если она соберётся туда на гастроли.





ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ, певица: Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду какой бы гонорар мне не предлагали.

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ, сенатор: Лайма Вайкуле вступила на дорожку Вахтанга Кикабидзе. Слово — не воробей. Интересно, а сколько сейчас составляет её гонорар если она вдруг надумает поехать на гастроли в Россию?

Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года.