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1+1: россияне ополчились на Лайму Вайкуле за слова о Крыме

Материал представлен в переводе ИноТВ
В России резко негативно отреагировали на слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она ни за что не поедет выступать в Крым. Как передаёт «1+1», крымские политики пригрозили внести певицу в список врагов полуострова, а сенатор Франц Клинцевич анонсировал возможные проблемы для Вайкуле и на остальной территории России, если она соберётся туда на гастроли.

Атака на Лайму. В России обиделись на слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле относительно Крыма. Накануне перед концертом в Одессе она заявила, что не поедет на оккупированный полуостров какие бы гонорары ей ни предлагали. Она добавила, что у неё нет ностальгии по Советскому Союзу и она рада, что он распался.

За такие слова её сразу судили российские коллеги. Крымские политики пригрозили внести певицу в так называемое крымское досье — список врагов Крыма. А российский сенатор Франц Клинцевич вообще анонсировал возможные проблемы для Вайкуле в России, если она соберётся туда на гастроли.

ЛАЙМА ВАЙКУЛЕ, певица: Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду какой бы гонорар мне не предлагали.
 
ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ, сенатор: Лайма Вайкуле вступила на дорожку Вахтанга Кикабидзе. Слово — не воробей. Интересно, а сколько сейчас составляет её гонорар если она вдруг надумает поехать на гастроли в Россию?
 
Дата выхода в эфир 12 августа 2018 года. 
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