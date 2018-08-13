1+1: россияне ополчились на Лайму Вайкуле за слова о Крыме

12:48
Меркель проведёт с Путиным переговоры в Германии 18 августа
Канцлер Германии Ангела Меркель проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в дворце Мезеберг в Бранденбурге.
12:46
Российский легкоатлет Лысенко оспорит своё отстранение в CAS
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко принял решение оспорить своё отстранение от соревнований в Спортивном арбитражном суде (CAS).
12:43
В AliExpress опровергли данные о массовой блокировке аккаунтов россиян
Торговая онлайн-платформа AliExpress опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она добавляет в чёрный список российских пользователей, у которых открыто много споров.
12:33
В Турции ожидают нормализации отношений с США
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за нормализацию турецко-американских отношений.
12:26
Синоптики обещают жару в Москве 15 августа
В Москве в среду, 15 августа, вновь будет жаркая погода, между тем возможны дождь и гроза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
12:26
СМИ: Футболисты ПАОК получат €1 млн от Саввиди в случае прохождения «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов
Президент греческого футбольного клуба ПАОК готов выделить денежную премию игрокам команды в случае прохождения московского «Спартака» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.
12:19
Плававшая с мёртвым детёнышем косатка оставила его 17 дней спустя
Косатка по кличке Талекуа, также известная как J35, плававшая у западного побережья Северной Америки с мёртвым детёнышем на протяжении 17 дней, наконец отпустила его.
12:19
В Госдуме прокомментировали критику депутатом Рабиновичем лозунга «Слава Украине!»
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал критику депутата Верховной рады Вадима Рабиновича по отношению к лозунгу «Cлава Украине!».
12:18
В МИД России заявили, что санкции США «из-за химоружия» наносят ущерб авторитету ОЗХО
В МИД России прокомментировали намерение США ввести новые санкции в связи с инцидентом в британском Солсбери.
12:14
В Институте космической политики оценили заявление NASA о поиске замены российским двигателям
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев в беседе с RT прокомментировал заявление директора NASA Джима Брайденстайна о том, что США ищут альтернативу российскому двигателю РД-180, который используется на первой ступени ракет Atlas V.
12:13
Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 13 августа.
12:03
Милонов прокомментировал своё предложение об уточнении понятия «колбаса»
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с kp.ru прокомментировал своё предложение об уточнении понятия «колбаса».
12:02
Число пострадавших при обрушении конструкции на концерте в Испании увеличилось до 312
Число пострадавших в результате обрушения деревянной конструкции на концерте в испанском городе Виго возросло до 312.
11:57
Футболист «Спартака» Мельгарехо верит в свою команду в противостоянии с ПАОК
Парагвайский футболист московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился ожиданиями в преддверии ответного матча с греческим клубом ПАОК в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
11:51
Из детского лагеря в Дагестане госпитализировали с отравлением 65 человек
Из детского лагеря в Шамильском районе Дагестана были госпитализированы с острой кишечной инфекцией 65 человек, в их числе 61 ребёнок.
11:48
На борту совершившего жёсткую посадку в Таджикистане вертолёта находились 13 россиян
На борту совершившего жёсткую посадку в горах Таджикистана вертолёта находились 13 россиян, сообщили в российской дипломатической миссии в республике.
11:46
Политолог объяснил критику депутатом Рады лозунга «Слава Украине!»
Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин прокомментировал в беседе с RT критику депутата Верховной рады Вадима Рабиновича в адрес лозунга «Cлава Украине!».
11:43
Прощание с Дмитрием Брусникиным началось в МХТ имени Чехова
В МХТ имени Чехова в Москве началось прощание с режиссёром Дмитрием Брусникиным, сообщает РИА Новости.
11:38
Полоз рассказал, в чём различие между «Рубином» и «Зенитом»
Нападающий казанского «Рубина» Дмитрий Полоз заявил, что хорошо общается со всеми своими партнёрами по команде.
11:32
Школьник незаконно пересёк границу России и Абхазии в поисках места для чтения книги
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю сообщила о задержании около Сочи школьника, который искал укромное место для чтения книги и случайно пересёк российско-абхазскую границу.
11:27
Полоз назвал сборную Испании по футболу ленивыми мешками
Нападающий казанского «Рубина» Дмитрий Полоз рассказал о впечатлениях от матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.
11:26
Эксперт оценил идею запретить называть колбасой продукт с низким содержанием мяса
Заместитель руководителя исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Максим Синельников прокомментировал в беседе с RT предложение Госдумы запретить называть мясной продукцию, в которой содержится менее 50% мяса.
11:25
Число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 436
В Индонезии 436 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в начале августа.
11:17
Эксперт прокомментировал заявление депутата бундестага об опасениях США
Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Ланко прокомментировал RT заявление депутата бундестага Сары Вагенкнехт о страхе США перед российско-германским сотрудничеством.
11:05
Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов установил своё лучшее достижение в карьере в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
11:04
В США выступают против подписания документа об окончании Корейской войны
Посол США в Южной Корее Гарри Харрис заявил, что Соединённые Штаты не поддерживают предложение КНДР официально объявить об окончании Корейской войны.
10:51
Эксперт оценил предложение страховых компаний ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев прокомментировал в беседе с RT предложение страховых компаний ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО пятью днями.
10:44
Власти Санкт-Петербурга предложили рассмотреть вопрос о проведении в городе летних ОИ
Власти Санкт-Петербурга предложили рассмотреть вопрос о проведении в городе летних Олимпийских игр.
10:43
Все находившиеся на борту совершившего жёсткую посадку в Таджикистане вертолёта живы
Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что все альпинисты и члены экипажа вертолёта, совершившего жёсткую посадку в горах республики, живы.
10:27
Страховые компании намерены ограничить срок обращения за выплатой по ОСАГО
Страховые компании предложили Минфину ввести пятидневный срок, в течение которого нужно сообщить организации о страховом случае по ОСАГО.
10:25
СМИ: ЦСКА заинтересован в приобретении польского футболиста Шиманьского
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении полузащитника «Легии» и молодёжной сборной Польши Себастьяна Шиманьского.
10:17
Установлена связь с альпинистами, совершившими жёсткую посадку на вертолёте в горах Таджикистана
Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) Таджикистана Умеда Юсуфи заявила, что экстренным службам страны удалось установить связь с альпинистами, находившимися на борту вертолёта Ми-8, совершившего жёсткую посадку в горах.
10:11
В ДТП в Эквадоре погибли 12 болельщиков местного футбольного клуба «Барселона»
Президент эквадорского футбольного клуба «Барселона» Хосе Франсиско Чеваллос сообщил, что 12 болельщиков команды погибли в ДТП, возвращаясь с выездной игры.
10:03
Курс рубля в начале торгов снизился к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
10:01
В польском городе все сотрудники полиции ушли на больничный из-за переутомления
Все полицейские из польского города Камень-Поморский отправились на больничный в связи с переутомлением на работе.
09:53
Макарова и Чан потерпели поражение в финале парного теннисного турнира WTA в Монреале
Россиянка Екатерина Макарова и представительница Тайваня Латиша Чан не смогли одержать победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в канадском Монреале в парном разряде.
09:49
Военный эксперт прокомментировал прибытие эсминца ВМС США в Чёрное море
Коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал в беседе с RT прибытие эсминца ВМС США «Карни» в Чёрное море.
09:44
На Крымском мосту установлен новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика — за сутки по нему проехало в обе стороны более 33 тыс. транспортных средств.
09:31
В Кении бегемот убил туриста с Тайваня
Бегемот искусал до смерти туриста с Тайваня, пытавшегося сфотографировать животное, ещё один человек получил травмы.
09:27
Российский прыгун с шестом Моргунов поделился впечатлениями от покорения шести метров на ЧЕ в Берлине
Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов поделился впечатлениями от покорения шести метров на прошедшем чемпионате Европы в немецком Берлине.
09:20
Более 250 человек пострадали при обрушении конструкции на концерте в Испании
В испанском городе Виго 266 человек получили травмы при обрушении деревянной конструкции во время концерта.
09:13
Российский тренер Гришин уволился из латвийского футбольного клуба из-за отсутствия русскоязычной школы для дочери
Российский специалист Александр Гришин покинул пост главного тренера футбольного клуба «Спартак» из Юрмалы.
09:07
Представители КНДР и Южной Кореи договорились о проведении саммита в Пхеньяне в сентябре
Представители Северной и Южной Кореи договорились, что следующий межкорейский саммит пройдёт в сентябре в Пхеньяне.
09:00
Российские легкоатлеты завоевали шесть медалей на прошедшем ЧЕ в Берлине
В Берлине завершился чемпионат Европы по лёгкой атлетике.
08:50
Экс-ведущий программы «Взгляд» прокомментировал версию о заказчике убийства Листьева
Бывший ведущий телевизионной программы «Взгляд» Александр Политковский прокомментировал версию о причастности бизнесмена Бориса Березовского к убийству журналиста Владислава Листьева.
08:46
Месси стал самым титулованным футболистом «Барселоны» в истории
Аргентинский нападающий Лионель Месси стал самым титулованным игроком каталонского футбольного клуба «Барселона» в истории.
08:37
Защита Януковича заявила об уверенности в победе в процессе против Луценко
Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк в интервью RT выразил уверенность, что защита бывшего украинского лидера одержит победу в судебном процессе против Генпрокуратуры и генпрокурора Украины Юрия Луценко.
08:31
Надаль обыграл Циципаса и стал победителем турнира ATP в Торонто
Испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.
08:29
Президент Киргизии заявил, что страна придаёт особое значение развитию отношений с Россией
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что его страна придаёт особое значение развитию отношений с Россией.
08:20
Адвокат заявил, что дело Януковича основано на желании политической расправы
Виталий Сердюк, адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, в интервью RT заявил, что в основу уголовного дела против Януковича положены «исключительно громогласные заявления и желание использовать закон для политических расправ».