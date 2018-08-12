Обозреватель CNN: Трамп довёл внешнюю политику США до абсурда

В США существуют как минимум две внешние политики, что особенно хорошо заметно на примере недавно объявленных санкций против России, считает обозреватель CNN Фрида Гитис. По её словам, Дональд Трамп вопреки американским интересам стремится поладить с Владимиром Путиным, а администрация Белого дома пытается проводить более жёсткий курс в отношениях с Москвой.

«Что собой представляет политика Вашингтона в отношении России? В нормальные времена на этот вопрос следовал бы относительно прямой ответ. Но совершенно очевидно, что мы живём в ненормальные времена», — пишет обозреватель CNN Фрида Гитис.

С одной стороны, администрация Дональда Трампа пытается улучшить отношения с Москвой. С другой, Госдепартамент США анонсирует новые антироссийские санкции в ответ на отравление бывшего двойного агента в Великобритании, отмечает журналистка.

По её словам, санкции удивили и разгневали Кремль, который продолжает настаивать на своей непричастности к делу Скрипалей. Российские власти назвали обвинения «абсурдными», но в действительности это определение скорее подходит внешней политике эпохи Трампа. Ведь это «запутанный клубок расхождений, непоследовательностей и противоречивых сигналов».

«При Трампе в Соединённых Штатах существуют по меньшей мере две отдельные внешние политики — президента и всех остальных. Так нельзя управлять страной, не говоря уже о единственной в мире сверхдержаве», — подчёркивает автор статьи.

На её взгляд, это «отсутствие консенсуса» особенно очевидно в случае с Россией. Санкции, анонсированные на этой неделе, продиктованы законом 1991 года, который обязывает американское правительство наказать любую страну за применение химического или биологического оружия. Фактически у администрации не было иного выхода, как дать силу этому закону.

Одновременно с этим, кажется, что Трамп только и мечтает о том, чтобы поладить с Владимиром Путиным. И при этом глава Белого дома не принимает в расчёт «существенные проблемы», которые разделяют две страны, обращает внимание Гитис.

Директор Национальной разведки Дэн Коутс заявил, что цифровая инфраструктура США «буквально находится под атакой», прямо указывая на Россию. Но Трамп всё ещё ставит под сомнение то, что Москва «атаковала президентские выборы 2016 года и продолжает угрожать американской демократии», утверждает автор статьи.

США и их союзники ввели санкции против Кремля за «незаконную аннексию» Крыма и «вмешательство» в украинский конфликт. Но на встрече с Путиным в Хельсинки Трамп «не сумел осудить» эти действия. Именно поэтому госсекретарю Майку Помпео вскоре после саммита пришлось заверять конгресс, что Вашингтон никогда не признает полуостров российским.

«Можно сказать, что Трамп играет роль хорошего парня, а его администрация — плохих парней. Или, возможно, он выступает в качестве плохого парня, а потом перевоплощается в хорошего. Но, на самом деле, в трампизме отсутствует методика, а есть только запутанная политика, от которой у всего мира кружится голова, а послания Америки становятся сумбурными», — рассуждает Гитис.

На саммите НАТО в Брюсселе Трамп усомнился в необходимости сохранение блока. Затем в ходе всё той же поездки перед встречей с российским президентом он назвал Евросоюз «противником» США.

«Дело в том, что Россия — противник Америки, но ни Трампа. Трамп и Путин хотят разрушить существующий геополитический порядок. Они — союзники в этой задаче», — поясняет журналистка.

По её словам, во время недавнего «постыдного» турне американского президента параллельный внешнеполитический курс начал свою работу. Группа сенаторов встречались с дипломатами из НАТО и других европейских стран, чтобы убедить их в том, что США не бросают своих союзников.

В общем, получается, что у Вашингтона две внешние политики. Иногда они совпадают, иногда пересекаются. Часто одна сталкивается или противоречит другой. Кроме того, президент может поменять своё мнение, что делает ситуацию ещё запутаннее.

«Новые санкции застали русских врасплох, что показало: Америка и её президент преследуют разные цели. Это не выглядит нормальным. Но ведь и мы живём в ненормальные времена», — заключает Фрида Гитис.