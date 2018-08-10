Daily Telegraph призывает все страны «принять более жёсткие меры против России»

Меры, которые принимает Великобритания против России, «скромны», если сравнивать их с американскими, утверждает The Daily Telegraph. По мнению британского издания, все страны «должны принимать более жёсткие меры против России».
Решение Госдепартамента США ввести свежие санкции против России за нападение в Солсбери с использованием «Новичка» — это хорошая новость. Тем не менее, по мнению издания The Daily Telegraph, Великобритания вносит меньший вклад, чем США, потому что санкции регулируются Евросоюзом.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант поблагодарил Америку за то, что она «твёрдо встала» на сторону Великобритании. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид отметил, что это решение показало, что «безрассудный, жестокий и провокационный поступок России не останется без ответа международного сообщества». «Мы говорим жёстко, но ожидаем, что кто-то другой возьмёт на себя всю тяжёлую работу», — пишет издание.
Новые американские санкции отличаются ещё и тем, что они были введены в соответствии с нормативным требованием, поскольку Госдеп США определил, что Россия нарушила международные протоколы, запрещающие использование химического оружия.
По сравнению с американскими британские меры «скромны». Как утверждает издание, возможности для расширения санкций ЕС ограничены. Кроме того, как ранее заявил президент США Дональд Трамп, критикуя строительство «Северного потока — 2», у некоторых европейских стран «кишка тонка», чтобы более агрессивно противостоять президенту России Владимиру Путину.
«В соответствии с положениями международных договоров об использовании химического оружия все страны должны принимать более жёсткие меры против России», — заключает The Daily Telegraph.
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