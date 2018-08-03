DE: не так поняли — румынский министр взял слова о ракетах назад, чтобы не раздражать Россию

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Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева стали чемпионами Европы в миксте
Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали первыми в технической программе в миксте на чемпионате Европы по артистическому синхронному плаванию в Глазго.
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Путин подписал закон о расширении перечня редких заболеваний
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о расширении перечня редких (орфанных) заболеваний.
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«Спартак» призвал болельщиков воздержаться от посещения гостевого матча третьего квалификационного раунда ЛЧ в Греции
Московский «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой не посещать игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОК, которая пройдёт 8 августа в Салониках.
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Авиашоу с участием лётчиков ВКС пройдёт 5 августа в Новосибирске
Авиашоу с участием лётчиков ВКС России пройдёт в воскресенье, 5 августа, на аэродроме Мочище в Новосибирске, сообщает «ВашГород.ру».
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Назначен новый посол России в Македонии
Президент России Владимир Путин назначил замглавы департамента планирования МИД Сергея Баздникина новым послом в Македонии.
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Ортега: Никарагуа — довольно безопасная страна
Президент Никарагуа Даниэль Ортега в разговоре с RT заявил, что страна, лидером которой он является, довольно безопасна.
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Путин подписал закон о регистрации автомобилей без посещения ГИБДД
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается регистрация новых автомобилей без посещения ГИБДД.
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Богословская: не стала бы обвинять Лысенко в нарушении антидопинговых правил
Спортивный комментатор и бывшая чемпионка мира по лёгкой атлетике Ольга Богословская прокомментировала отстранение от соревнований российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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В Новой Зеландии спасли заблокированного на протяжении недели в горах альпиниста
Альпинист Терри Харч из Австралии, который был заблокирован в горах Новой Зеландии на протяжении недели, спасён.
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Путин подписал закон о праздновании Дня принятия Крыма в состав Российской империи
Президент России Владимир Путин подписал закон о праздновании 19 апреля Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.
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СМИ сообщили, что убитые в ЦАР российские журналисты говорили на языке нападавших
По данным портала Corbeau News, трое российских журналистов, убитых в Центрально-Африканской Республике, могли говорить на языке напавших на них членов местных преступных группировок.
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Усик написал стихотворение об Украине
Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе по боксу Александр Усик прочитал стихотворение собственного сочинения об Украине.
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В ЛНР заявили о подрыве разведгруппы украинских силовиков в нейтральной зоне Донбасса
Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что разведгруппа украинских силовиков подорвалась в нейтральной зоне в Донбассе, при этом два человека погибли и двое получили ранения.
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В «Москвариуме» родился дельфин-афалина
В «Москвариуме» на ВДНХ родился дельфин-афалина, сообщает портал мэра и правительства.
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Экс-президент ВФЛА Балахничёв прокомментировал отстранение легкоатлета Лысенко
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв считает, что организация виновата в отстранении прыгуна в высоту Данила Лысенко за нарушение антидопинговых правил.
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В Турции приговорили причастных к теракту 2015 года к пожизненному сроку
Суд в Турции приговорил девятерых обвиняемых, проходящих по делу о теракте у железнодорожного вокзала Анкары, к пожизненному сроку лишения свободы. Об этом сообщает Anadolu.
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Сдавший ЕГЭ на 400 баллов выпускник школы поступил в МГУ
Сдавший ЕГЭ на 400 баллов выпускник московской школы поступил на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ.
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Новые транспортно-пересадочные узлы построят в Москве до конца 2019 года
Новые транспортно-пересадочные узлы планируют построить в Москве до конца 2019 года, сообщает «Утро.ру».
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Фестиваль современного танца пройдёт в Петербурге с 14 по 18 августа
Международный фестиваль современного танца Open Look пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 18 августа, сообщает Newinform.
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Спасатели предупредили о грозах и граде в Татарстане 4 августа
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан предупредило о сильном дожде, грозах и граде с 21:00 3 августа до 18:00 4 августа, сообщает «Реальное время».
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В МИД заявили, что страны Европы готовы участвовать в консультациях Россия — ЕС по сирийским беженцам
Представитель МИД России Николай Бурцев заявил, что страны Европы, включая, Болгарию, Словению и Чехию, готовы участвовать в консультациях по сирийским беженцам в формате «Россия — ЕС», если такие переговоры состоятся.
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Российский банк «Агросоюз» подпал под санкции США в отношении КНДР
Соединённые Штаты в рамках мер в отношении КНДР ввели санкции против российского банка «Агросоюз».
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Число жертв теракта в мечети в Афганистане выросло до 30
Число жертв террористического акта в мечети города Гардез в провинции Пактия на востоке Афганистана возросло до 30.
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Роналду отписался от «Реала» в соцсетях
Португальский футболист Криштиану Роналду, перешедший этим летом из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», отписался от бывшего клуба в социальной сети Instagram.
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В Москве открыто более 300 «комнат прохлады»
Медицинскую помощь во время жары в Москве можно получить в «комнатах прохлады», сообщает m24.
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В Кирове вынесли приговор рабочему, который по неосторожности сжёг несколько гаражей
В Кирове вынесли приговор рабочему, по неосторожности сжёгшему несколько гаражей, сообщает progorod43.ru со ссылкой на областную прокуратуру.
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В ЦИК Украины заявили, что выборы президента страны обойдутся бюджету в $87 млн
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины рассказали, что предстоящие президентские выборы, проведение которых намечено на весну 2019 года, обойдутся государственному бюджету в 2,3 млрд гривен (около $87 млн).
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Эксперт объяснил, почему в Британии могут оказывать давление на полицию из-за инцидента в Солсбери
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в беседе с RT рассказал, с какой целью правительство Великобритании может оказывать давление на полицейских, расследующих инциденты в Солсбери и Эймсбери.
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Минобороны: почти миллион беженцев вернутся в Сирию в ближайшие месяцы
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что около 890 тысяч сирийских граждан вернутся на родину в ближайшие месяцы.
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Гендиректор НПО имени Лавочкина досрочно лишён полномочий
Совет директоров НПО имени Лавочкина с 3 августа досрочно лишил полномочий гендиректора Сергея Лемешевского, который был арестован по подозрению в хищении более 330 млн рублей.
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Стали известны цены билетов на матч квалификации Лиги чемпионов «Спартак» — ПАОК
Стали известны цены билетов на домашний матч московского «Спартака» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА с греческим клубом ПАОК.
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СК России заочно предъявил обвинение воюющему в Донбассе в составе «Азова» россиянину
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения россиянину, участвующему в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов».
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Президент Сербии созвал Совет нацбезопасности из-за ситуации в Косове
Президент Сербии Александр Вучич назначил срочное заседание Совета национальной безопасности страны из-за обострения ситуации в Косове.
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СК опубликовал видео из подъезда, где сёстры Хачатурян убили отца
Следственный комитет России опубликовал видео с камеры наблюдения, установленной в подъезде одного из столичных домов, где сёстры Хачатурян убили своего отца.
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Путин ратифицировал договоры с Филиппинами о выдаче преступников и правовой помощи
Российский лидер Владимир Путин ратифицировал договоры с Филиппинами о выдаче преступников и о совместной правовой помощи.
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Зариф и Могерини обсудили СВПД в Сингапуре
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в Сингапуре обсудили проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Прокуратура Москвы организовала проверку по делу сестёр Хачатурян
Прокуратура Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики по соблюдению прав несовершеннолетнего ребёнка после убийства сёстрами Хачатурян своего отца.
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Усик признан боксёром июля по версии WBA
Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) назвала украинца Александра Усика лучшим боксёром июля.
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В Челябинской области проводят проверку из-за опрокидывания батута с детьми
В Челябинской области организовали проверку из-за опрокидывания батута с детьми, сообщает URA.RU.
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Путин наградил главу Ингушетии орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент России Владимир Путин наградил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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Москалькова предложила назначить сёстрам Хачатурян домашний арест
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила назначить сёстрам Хачатурян домашний арест, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
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Посольство: задержанный в Нидерландах россиянин не обращался за консульской помощью
Задержанный в аэропорту Амстердама россиянин, который подозревается в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*, не обращался за консульской помощью.
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Шевченко рассказал о процедуре похорон Орхана Джемаля
Российский журналист Максим Шевченко рассказал RT, как пройдут похороны его друга Орхана Джемаля — одного из троих убитых в Центрально-Африканской Республике российских журналистов.
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Бывший футболист «Спартака» считает, что соперники уже приноровились к игре Промеса
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов высказал мнение об игре голландского полузащитника красно-белых Квинси Промеса.
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Кечинов считает, что победителя матча «Локомотив» — «Спартак» определит удача
Бывший нападающий московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча между красно-белыми и «Локомотивом» во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
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После посещения Крыма и Донбасса 740 иностранцам запретили въезд на территорию Украины
Сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд на территорию Украины 740 иностранцам за посещение территории Крыма, Донецкой и Луганской области без согласия украинского Министерства внутренних дел.
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Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта России
Топ-менеджер «Автодора» Иннокентий Алафинов назначен первым заместителем министра транспорта России.
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В ОНК взяли на контроль дело обвиняемых в убийстве отца сестёр
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников в разговоре с RT прокомментировал расследование дела обвиняемых в убийстве отца сестёр Хачатурян.
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Команда «Рено» объявила о подписании контракта с Риккардо
Французская команда «Формулы-1» «Рено» объявила о подписании контракта с австралийским пилотом Даниэлем Риккардо.
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Спасённый российский альпинист рассказал, как ему удалось неделю продержаться в горах Пакистана
Спасённый российский альпинист Александр Гуков в беседе с kp.ru рассказал, как ему удалось продержаться неделю в горах Пакистана.