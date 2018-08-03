DE: не так поняли — румынский министр взял слова о ракетах назад, чтобы не раздражать Россию

Напряжённость между Россией и НАТО достигла точки кипения после того, как министр обороны Румынии Михай Фифор заявил о том, что на американской военной базе, находящейся близ российской территории, имеются «баллистические ракеты», пишет Daily Express.

В интервью Antena 3 Фифор заявил следующее: «Очевидно, что президент Путин будет отнюдь не в восторге от того, что в Румынии развёртывается очень серьёзный военный потенциал. Как президента Путина вообще может радовать тот факт, что в Румынии в Девеселу есть военная база с баллистическими ракетами».

Как утверждает Daily Express, заявления румынского министра, по имеющейся информации, «вызвали негодование у президента России Владимира Путина», поскольку речь идёт о базе военно-морской поддержки США в Девеселу, где, как известно, была развёрнута система противоракетной обороны Aegis Ashore. Москва уже давно называет этот комплекс угрозой для своей безопасности.

Секретарь посольства России в Румынии Павел Алексеенко написал в соцсети Facebook: заявление Фифора является очередным доказательством того, что американский щит в Девеселу — это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности России. При этом Алексеенко поблагодарил главу оборонного ведомства Румынии за «спонтанную правду».

После того как появились комментарии Алексеенко, Фифор заявил, что российские официальные лица неправильно истолковали его слова. Он при этом подчеркнул, что в Девеселу нет никаких баллистических ракет, только система ПРО.

«Что касается заявления некоторых официальных лиц, я видел их вчера, они забавные — это всё, что я могу сказать, — указал глава оборонного ведомства Румынии. — Я как можно твёрже и чётче хочу подчеркнуть кое-что: в Румынии — и я это подчёркиваю — на базе в Девеселу нет баллистических ракет, и, по-моему, нам пора прекратить все эти спекуляции, поскольку таким образом нельзя прийти в сферу политического диалога».

Как отмечает Daily Express, со времён «аннексии Крыма» противостояние между Россией и возглавляемым США блоком НАТО всё больше усиливается. Румыния вступила в Североатлантический альянс ещё в 2004 году, однако получила передовой комплекс Aegis Ashore лишь в 2015 году. На следующий год он был введён в эксплуатацию.

Москва выступает с резкой критикой развёртывания этой системы в Европе и Азии и называет её частью глобального щита, предназначенного для блокирования российской атаки в случае военного конфликта, говорится в статье.