Bloomberg: Украине не хватает денег на пенсии и зарплаты бюджетникам

Финансовые запасы украинского правительства заметно сократились, достигнув уровня невиданного со времён «падения режима» Виктора Януковича, пишет Bloomberg. По словам издания, в результате опустошения казны под вопросом оказалось выполнение государством обязательств перед пенсионерами и госслужащими.

«Государственная казна Украины сокращается, и это вызывает беспокойство у Национального банка», — пишет Bloomberg.

По словам издания, на счетах Министерства финансов, c которых осуществляются выплаты зарплат госслужащим и пенсий, находится наименьшее количество средств более чем за четыре года. Всё потому, что план по наполнению украинского бюджета выполнить не удалось.

«Дефицит не превысит желаемый уровень, но будет определённый недобор в финансировании. И правительству будут нужны деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного», — рассказал Bloomberg председатель Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб.

Ответ на проблему кроется в тех суммах, которые Украина ещё не получила от МВФ в рамках программы помощи на $17,5 млрд. Следующий транш от фонда будет составлять $1,9 млрд. Все эти деньги должны пойти на пополнение валютных запасов Киева. Причём договорённость с фондом разблокирует помощь от других сторон и позволит правительству продавать государственные долговые бумаги.

В прошлом месяце и. о. министра финансов Оксана Маркарова заявила Bloomberg, что Киев может договориться с МВФ о переводе средств, отложенном из-за торможения реформ, уже «очень скоро». Она уверяла, что на счетах её ведомства находится достаточно средств, поэтому «все выплаты проводятся вовремя».

Исполнительный директор инвестиционного банка Dragon Capital, расположенного в Киеве, Томас Фиала утверждает, что дела в украинской экономике идут «относительно хорошо» и она восстанавливается. В то же время он подчёркивает, что его тревожит ухудшение ликвидности, которое наблюдалось в последнее время. «Мы бы хотели, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее», — добавил он.

Минфин Украины получил 12 млрд гривен в этом месяце от продажи ценных бумаг и ещё ждёт дивиденды от «Нафтогаза», а также от других доходов Нацбанка. «Ликвидности достаточно, чтобы профинансировать потребности страны. И ничто не оказалось под угрозой», — заверили Bloomberg представители ведомства.

Между тем по состоянию на первое августа баланс счёта правительственной казны сократился до 2 млрд гривен. И такого уровня страна не видела со времён «падения режима» экс-президента Виктора Януковича, отмечает издание.

Кроме того, «дорогостоящий конфликт против поддерживаемых Россией повстанцев» продолжается, а доходы от приватизации так и не материализовались. Налоги поступают медленно, а низкие выплаты с таможни ослабляют гривну, обращает внимание Bloomberg.

Издание напоминает, что недавно украинская гривна утратила звание самой успешной валюты этого года. Дальнейшее затягивание с получением транша от МВФ может вызвать хаос, который уже охватил другие развивающиеся рынки. А это будет означать, что Киев не сможет продать свои государственные долговые обязательства на $2 млрд.

«Даже если мы получим помощь от МВФ, до конца года осталось мало времени. Если будут любые рыночные колебания, нам будет трудно получить деньги», — полагает заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Сологуб также с оптимизмом смотрит на перспективу его страны добиться соглашения с МВФ. Вместе с тем он предостерегает: «Нацбанк находится в очень затруднительном положении. Он не будет покрывать дефицит бюджета».