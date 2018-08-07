СТРАНА.ua: представитель Порошенко предложил запретить ездить в Россию и на автобусах

«Первый заместитель постоянного представителя Петра Порошенко в Крыму» Изет Гданов считает, что Украине следует прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», так чиновник отреагировал на заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.
Украине следует прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией. Как пишет «СТРАНА.ua», такую мысль на своей странице в Facebook высказал «первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму» Изет Гданов.
«Прекращение железнодорожного сообщения с оккупантом — однозначно правильное решение Министерства инфраструктуры. Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — написал в соцсети Гданов, прокоментировав таким образом заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что в Киеве сейчас рассматривается вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой.
«СТРАНА.ua» отмечает, что накануне Владимир Омелян заявил, что проект решения о прекращении железнодорожных перевозок с Россией ещё не готов, он обсуждается в правительстве на рабочем уровне.
Издание также напоминает, что, по данным украинских железных дорог, в 2017 году самым прибыльным украинским поездом стал №5/6 Киев – Москва.
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