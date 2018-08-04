BFM: тревожная тенденция — инфраструктура Франции подаёт сигнал SOS

Когда-то Франция славилась своими хорошими дорогами и бесперебойным железнодорожным сообщением, да и до сих пор считает инфраструктуру своей сильной стороной. Но, по мнению аналитика BFM TV Эммануэля Лещипра, правда состоит в том, что за давним отсутствием инвестиций качество инфраструктуры стремительно падает, и это подтверждают мировые рейтинги.

Постоянные перебои на вокзале Монпарнас, поломки в метро… Французская инфраструктура в плачевном состоянии, Эммануэль.

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕЩИПР, бизнес-обозреватель BFM: Да, так и есть. И тем не менее Франция славится качеством своей инфраструктуры — зачастую это один из наших козырей, которые мы выкладываем перед иностранными компаниями, чтобы подтолкнуть их к инвестициям в нашу страну. Но проблема состоит в том, что на самом деле качество этой инфраструктуры приходит в упадок, и это тревожная тенденция.

Возьмём результаты исследования, которое признаётся по всему миру и по сотне критериев выявляет конкурентоспособность ведущих стран. Речь идёт об исследовании World Economic Forum, оно показывает, что в плане дорог, например, в 2010 году Франция занимала второе место в мире, а сегодня она лишь на шестом. Если говорить о портах, то здесь ухудшения заметны ещё сильнее — мы опустились с 12-го на 23-е место. Наши аэропорты, Орли и Руасси — Шарль-де-Голль, в плане удовлетворённости пассажиров никогда не входили в число и 30 лучших аэропортов мира. Беспокойство вызывают и наши железные дороги, потому что если проводить сравнение с такой страной, как, скажем, Германия, наша инфраструктура по меньшей мере в два раза старше немецкой.

А как такое произошло?

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕЩИПР: Основная причина заключается в сокращении государственного финансирования. В широком смысле у властей на уровне всей страны, регионов и местного самоуправления было три периода финансирования в инфраструктуру. С 70-х до начала 90-х в эту сферу активно вкладывались средства, наибольшие инвестиции пришлись на 1991—1992 годы. Затем финансирование постепенно начало сокращаться, и после 2010 года стало совсем туго. В 2017-м, например, в год на гражданское строительство заложено на 15 миллиардов меньше, чем 15 лет назад.

Есть много проблем с износом дорог, с этим срочно нужно что-то делать, проблемы с железнодорожным сообщением. Но так ведь тенденция касается не только транспорта — нужно модернизировать электросети и электростанции, уличное освещение. Нужно обеспечить всей Франции широкополосный доступ в интернет. Сети водоснабжения, конечно, тоже нуждаются в модернизации. Проблема в том, что никто не знает, где взять деньги на все эти необходимые финансовые вливания.

Дата выхода в эфир 01 августа 2018 года.