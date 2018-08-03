Euronews: парижский аэропорт подал в суд на рэперов, устроивших массовую драку

Инцидент с массовой дракой, которую устроили в терминале парижского аэропорта Орли известные французские рэперы Буба и Каарис и их поклонники, стал поводом для судебного разбирательства. Аэропорт подал в суд на музыкантов, из-за ссоры которых пришлось задержать вылет семи рейсов, передаёт Euronews.

Парижский аэропорт Орли подал в суд на рэперов, устроивших драку в одном из терминалов. В среду широко известные во Франции музыканты Буба и Каарис, рассорившиеся четыре года назад после многолетнего сотрудничества, стали выяснять отношения прямо в «воздушной гавани».

На защиту своих кумиров встали их поклонники, потасовка приняла массовый характер и перекинулась на магазинчики Duty Free, где драчуны громили прилавки, пока их не арестовали сотрудники пограничной полиции. Результатом противостояния стала задержка семи рейсов.

Рэпер Буба выпустил восемь золотых и три платиновых альбома. Его сотрудничество с Каарисом, которому ставят в заслугу популяризацию во Франции «трэпа» (разновидности американского хип-хопа), прервалось после того, как в одной из радиопередач последний пообещал отобрать у Бубы титул «короля французского рэпа».

Дата выхода в эфир 02 августа 2018 года.