Euronews: парижский аэропорт подал в суд на рэперов, устроивших массовую драку

13:54
В Красноярском крае следователи начали проверку сообщений об избиении школьницы
Следственное управление СК России по Красноярскому краю начало проверку сообщений об избиении школьницы, передаёт телеканал «360» со ссылкой на ведомство.
13:52
«Зенит» объявил заявку на матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы
Пресс-служба санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» опубликовала заявку на матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.
13:52
В Крыму обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
В Феодосии обезвредили фугасную авиационную бомбу времён Великой Отечественной войны, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
13:51
Съёмки фильма «Гардемарины IV» начнутся 25 августа
Съёмки приключенческого фильма «Гардемарины IV» начнутся 25 августа, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на режиссёра Светлану Дружинину.
13:50
Минфин планирует направить на покупку валюты более 383 млрд рублей
Минфин планирует покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 млрд рублей в день с 7 августа по 6 сентября, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт министерства.
13:49
МИД Украины может запретить въезд министру Венгрии по делам Закарпатской области
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что министру Венгрии по делам Закарпатской области Иштвану Греже могут запретить въезд на украинскую территорию, если Будапешт не разъяснит его статус.
13:49
В России отозвали аккредитации у трёх негосударственных вузов
Рособрнадзор отозвал аккредитации у Межрегионального открытого социального института (Йошкар-Ола), Кисловодского гуманитарно-технического института и Волжского университета имени Татищева (Тольятти). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.
13:48
В Амурской области проводят проверку из-за исчезновения шестилетнего ребёнка
Следственное управление СК России по Амурской области проводит проверку из-за исчезновения шестилетнего ребёнка, сообщает Nation News со ссылкой на сайт ведомства.
13:46
В МИД России рассказали об условиях содержания в тюрьме США Марии Бутиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что условия содержания арестованной в США россиянки Марии Бутиной оставляют желать лучшего.
13:44
Юрист считает, что легкоатлет Лысенко может избежать дисквалификации
Спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал ситуацию с отстранением прыгуна в высоту Данила Лысенко от соревнований.
13:39
Дзюба признан лучшим игроком первого тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба признан лучшим игроком первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:35
Володин: в Госдуме 21 августа пройдут слушания по совершенствованию пенсионной системы
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в Госдуме 21 августа пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы.
13:34
В МИД рассказали о работе российских военных специалистов на территории ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о работе российских военных специалистов на территории ЦАР.
13:20
«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с Жезусом
Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» объявил о подписании нового соглашения с нападающим сборной Бразилии Габриэлом Жезусом.
13:16
В ФАС рассказали о снижении цен на авиатопливо в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о некотором снижении цен на авиатопливо в последние два месяца в России.
13:09
Главным тренером сборной России по регби стал специалист из Уэльса
Валлийский специалист Лин Джонс назначен главным тренером мужской сборной России по регби.
13:02
Президент «Уфы» заявил, что клуб хочет подписать ещё двух футболистов
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб ещё не завершил работу на трансферном рынке.
13:02
Захарова рассказала о ходе расследования дела об убийстве журналистов в ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга рассказала о расследовании дела об убийстве российских журналистов в ЦАР.
13:02
В Афганистане произошёл взрыв в мечети во время молитвы
В мечети города Гардез в провинции Пактия на востоке Афганистана произошёл взрыв.
12:52
В МИД сообщили о близком конце операции против боевиков в провинциях Дараа и Кунейтра в Сирии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что операция против боевиков в сирийских провинциях Дараа и Кунейтра близка к завершению.
12:51
Адвокат сообщил о смерти в колонии убийцы экс-полковника Буданова
Юсуп Темирханов, осуждённый за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в омской колонии. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Роза Магомедова.
12:51
Агент Варга считает, что Смолову нужно сконцентрироваться на футболе и продолжать играть в свою игру
Известный футбольный агент Шандор Варга высказал мнение о возможном переходе нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова в другой клуб.
12:35
Недвед заявил, что «Ювентус» может провести ещё несколько «громких» трансферов
Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед заявил, что клуб не завершил работу на трансферном рынке и может приобрести ещё нескольких известных футболистов.
12:34
Мутко возглавил комиссию по казачеству
Вице-премьер России Виталий Мутко возглавил комиссию по казачеству.
12:20
Чайка потребовал досконально изучить жалобы из колоний и тюрем
Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал тщательно изучить жалобы на условия содержания в местах заключения, сообщает РИА Новости. Об этом он сказал, выступая на коллегии ведомства.
12:16
Олимпийский чемпион по хоккею Виктор Тюменев скончался на 62-м году жизни
Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Виктор Тюменев скончался в возрасте 61 года.
12:14
Петросян об иске Степаненко: это моя личная жизнь
Юморист Евгений Петросян в беседе с телеканалом «360» призвал общественность не вмешиваться в его дела с Еленой Степаненко.
12:08
Трамп рассказал, что ему пришлось подождать встречи с королевой Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он заставил королеву Елизавету II себя ждать во время визита в Великобританию, и заявил, что в итоге он её ждал.
12:06
В Госдуме прокомментировали новый американский законопроект о санкциях против России
Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН прокомментировал новый американский законопроект о санкциях против России.
12:04
РПЛ официально объявила о переносе матча «Рубин» — «Зенит»
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о переносе матча третьего тура между казанским «Рубином» и санкт-петербургским «Зенитом».
11:58
ПАОК подписал футболиста «Арсенала» перед матчами со «Спартаком» в квалификации ЛЧ
Греческий футбольный клуб ПАОК объявил о подписании контракта с английским форвардом лондонского «Арсенала» Чубой Акпомом.
11:55
Более 130 тысяч человек эвакуированы из-за обрушившегося на Шанхай тропического шторма
Более 130 тыс. человек были эвакуированы и находятся в убежищах в связи с обрушившимся на Шанхай тропическим штормом «Джондари». Об этом сообщает Associated Press.
11:43
Житель Башкирии получил пять лет лишения свободы за попытку присоединиться к боевикам в Сирии
Житель Башкирии получил пять лет лишения свободы за попытку присоединиться к одной из террористических организаций в Сирии, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
11:43
Шляхтин назвал отстранение от соревнований тяжёлым уроком для Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию с отстранением прыгуна в высоту Данила Лысенко от соревнований.
11:38
В столичном регионе «жёлтый» уровень погодной опасности продлён на 34 часа
Гидрометцентр России продлил срок действия «жёлтого» уровня погодной опасности в столичном регионе. Отмечается, что в ближайшие 34 часа в Москве и Московской области сохраняется высокая вероятность пожаров.
11:38
В ВФЛА прокомментировали причины отстранения легкоатлета Лысенко
Антидопинговый координатор Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова прокомментировала ситуацию с отстранением Данила Лысенко от соревнований.
11:35
На Украине зафиксировано восемь случаев нападения на журналистов в июле
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) сообщил, что в июле зафиксировано восемь случаев нападения на работников СМИ.
11:29
Легкоатлет Лысенко признался, что сам виноват в своём отстранении
Российский легкоатлет Данил Лысенко прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) отстранить его от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
11:24
Поклонская рассказала о работе думской комиссии, которую она возглавляет
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в беседе с ФАН рассказала о работе комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, которую она возглавляет.
11:18
IAAF отстранила Лысенко от соревнований, включая ЧЕ по лёгкой атлетике
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила от соревнований россиянина Данила Лысенко, специализирующегося на прыжках в высоту.
11:14
Тела убитых в ЦАР журналистов будут отправлены в Россию 3 августа
В посольстве России в Центрально-Африканской Республике сообщили, что тела убитых российских журналистов будут отправлены на родину в пятницу, 3 августа.
11:11
В Совфеде раскритиковали заявление США о попытке России «вмешаться» в американские выборы
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора Национальной разведки США Дэниэла Коутса о якобы возможном вмешательстве России в предстоящие американские промежуточные выборы.
11:10
Слуцкий высказался о сопернике «Витесса» в третьем раунде отбора ЛЕ
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о швейцарском «Базеле», который станет соперником его команды в третьем отборочном раунде Лиги Европы.
11:08
Эксперт оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права
Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение МВД России усложнить экзамен на водительские права.
11:06
Миссия НАТО в Косове проводит учения
Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) начала проведение учений на территории Косова.
11:02
ЦБ аннулировал лицензию у московского банка «Новое время»
Банк России с 3 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Новое время». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
11:01
Слуцкий отметил вклад болельщиков в победу «Витесса» над «Вииторулом» в матче ЛЕ
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий прокомментировал победу своих подопечных над румынским «Вииторулом» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги Европы.
10:47
Лавров провёл встречу с Чавушоглу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
10:45
Бывший форвард ЦСКА Муса продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Нигерийский нападающий Ахмед Муса, права на которого принадлежат «Лестер Сити», подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Наср».
10:39
В Генпрокуратуре сообщили о предотвращении 19 терактов в России за полгода
В России за полгода предотвращено 19 терактов на стадии приготовления и планирования. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман.