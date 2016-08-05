Vocativ
Vocativ: В космической гонке новая контрольная точка – Юпитер
Россия вновь включилась в космическую гонку, считает The Vocativ. На этот раз контрольной точкой станет Юпитер. Москва намеревается отправить исследовательский аппарат к самому крупному спутнику планеты – Ганимеду. До этого США уже заявили о своих планах исследовать другой спутник – Европу.
Vocativ: Российские роботы США не страшны, пока не попадут в руки их врагов
По мнению Vocativ, все новейшие российские разработки в области военной робототехники не представляют прямой угрозы для США, поскольку ни один Иван-терминатор не идет ни в какое сравнение со сверхтехнологичными американскими роботами. Опасность для США возникнет, только если российские технологии попадут в руки их врагов, поскольку они смогут использовать их в секретных операциях.
Vocativ: Рейтинг популярности Путина скоро перевалит за 100%
Всероссийскиий центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 22 октября опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг популярности Владимира Путина среди россиян достиг почти 90%. Эта новость была встречена с иронией и скепсисом в соцсетях, где критики Путина предположили, что скоро рейтинг его поддержки достигнет 146%.
Vocativ: Россияне «отомстили» за раздавленных гусей мемами
Инцидент с раздавленными бульдозером замороженными гусями, которые были незаконно ввезены в Россию, вызвал волну сарказма в интернете, сообщает Vocativ. Появилось множество коллажей, которыми пользователи сети стремятся показать всю комичность решения уничтожать санкционные продукты.
Vocativ: Импортозамещение контрацептивов развеселило Рунет
Предложение Минпромторга ограничить импорт некоторых медицинских товаров западного производства, включая презервативы, вызвал у россиян возмущение, сообщает Vocativ. Жители страны жалуются на качество контрацептивов отечественного производства и явно не разделяют мнение бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о том, что подобные меры сделают их более «дисциплинированными» в выборе партнеров и помогут решить демографические проблемы страны.
Российские интернет-пользователи не одобрили селфи мэра Риги
Селфи мэра Риги Нила Ушакова на фоне американского танка вызвало негодование у российских пользователей соцсетей, сообщает Vocativ. В то же время сам Ушаков заявил, что конфликта между Россией и НАТО быть не может, а Латвия заинтересована в нормализации отношений между Россией и Западом.
Vocativ: За любовь к России в Казахстане светит тюрьма
Русскоязычная жительница Казахстана Татьяна Шевцова-Валова опубликовала на своей странице в Facebook ряд сообщений, которые казахские власти сочли «разжиганием национальной розни», сообщает Vocativ. В частности, она писала о том, что рост радикального национализма среди казахов может повлечь за собой референдум и вступление северной части страны в состав России. Теперь женщине может грозить семь лет тюрьмы.
Vocativ: Письмо к Путину сотворило чудо, хотя адресат его не получил
Девятилетний беженец из Донецка Максим Бурлака попросил у Владимира Путина в письме ноутбук и смартфон. Однако новогодние подарки получил от властей Дагестана, а адресату письмо даже не дошло, отмечает Vocativ. При этом россияне в соцсетях восторгаются щедростью самого президента, что искренне удивило автора статьи.
Африканские рэперы рассказали, почему восхищаются Путиным
Рэп «Я жесткий, как Владимир Путин» стал настоящим хитом Интернета. Авторы песни - выходцы из Зимбабве и Кении, проживающие в Москве. В интервью Vocativ рэперы рассказали, что хотели отдать дань уважения российскому президенту, который стал для них героем.
Vocativ: Памятник Стиву Джобсу в России сочли гей-пропагандой
В Санкт-Петербурге демонтирован памятник бывшему главе Apple Стиву Джобсу, установленный по инициативе холдинга «Западно-европейский финансовый союз» (ЗЕФС). По мнению директора ЗЕФС, памятник в виде гигантского iPhone подпадает под действие закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Vocativ: Путин приготовил подарок «дружкам-олигархам»
Российские депутаты голосуют за закон, который гарантирует компенсации из федерального бюджета гражданам, пострадавшим от международных санкций, сообщает Vocativ. Законопроект был передан в Думу, после того как в Италии арестовали имущество друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга. Как пишет издание, в случае его принятия расплачиваться за потери олигархов будет российский народ.