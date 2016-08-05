Vocativ: В космической гонке новая контрольная точка – Юпитер Россия вновь включилась в космическую гонку, считает The Vocativ. На этот раз контрольной точкой станет Юпитер. Москва намеревается отправить исследовательский аппарат к самому крупному спутнику планеты – Ганимеду. До этого США уже заявили о своих планах исследовать другой спутник – Европу. 5 августа 2016 Vocativ

Vocativ: Российские роботы США не страшны, пока не попадут в руки их врагов По мнению Vocativ, все новейшие российские разработки в области военной робототехники не представляют прямой угрозы для США, поскольку ни один Иван-терминатор не идет ни в какое сравнение со сверхтехнологичными американскими роботами. Опасность для США возникнет, только если российские технологии попадут в руки их врагов, поскольку они смогут использовать их в секретных операциях. 2 июня 2016 Vocativ

Vocativ: Рейтинг популярности Путина скоро перевалит за 100% Всероссийскиий центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 22 октября опубликовал результаты опроса, согласно которому рейтинг популярности Владимира Путина среди россиян достиг почти 90%. Эта новость была встречена с иронией и скепсисом в соцсетях, где критики Путина предположили, что скоро рейтинг его поддержки достигнет 146%. 23 октября 2015 Vocativ

Vocativ: Россияне «отомстили» за раздавленных гусей мемами Инцидент с раздавленными бульдозером замороженными гусями, которые были незаконно ввезены в Россию, вызвал волну сарказма в интернете, сообщает Vocativ. Появилось множество коллажей, которыми пользователи сети стремятся показать всю комичность решения уничтожать санкционные продукты. 17 августа 2015 Vocativ

Vocativ: Импортозамещение контрацептивов развеселило Рунет Предложение Минпромторга ограничить импорт некоторых медицинских товаров западного производства, включая презервативы, вызвал у россиян возмущение, сообщает Vocativ. Жители страны жалуются на качество контрацептивов отечественного производства и явно не разделяют мнение бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко о том, что подобные меры сделают их более «дисциплинированными» в выборе партнеров и помогут решить демографические проблемы страны. 6 августа 2015 Vocativ

Российские интернет-пользователи не одобрили селфи мэра Риги Селфи мэра Риги Нила Ушакова на фоне американского танка вызвало негодование у российских пользователей соцсетей, сообщает Vocativ. В то же время сам Ушаков заявил, что конфликта между Россией и НАТО быть не может, а Латвия заинтересована в нормализации отношений между Россией и Западом. 9 марта 2015 Vocativ

Vocativ: За любовь к России в Казахстане светит тюрьма Русскоязычная жительница Казахстана Татьяна Шевцова-Валова опубликовала на своей странице в Facebook ряд сообщений, которые казахские власти сочли «разжиганием национальной розни», сообщает Vocativ. В частности, она писала о том, что рост радикального национализма среди казахов может повлечь за собой референдум и вступление северной части страны в состав России. Теперь женщине может грозить семь лет тюрьмы. 12 января 2015 Vocativ

Vocativ: Письмо к Путину сотворило чудо, хотя адресат его не получил Девятилетний беженец из Донецка Максим Бурлака попросил у Владимира Путина в письме ноутбук и смартфон. Однако новогодние подарки получил от властей Дагестана, а адресату письмо даже не дошло, отмечает Vocativ. При этом россияне в соцсетях восторгаются щедростью самого президента, что искренне удивило автора статьи. 26 декабря 2014 Vocativ

Африканские рэперы рассказали, почему восхищаются Путиным Рэп «Я жесткий, как Владимир Путин» стал настоящим хитом Интернета. Авторы песни - выходцы из Зимбабве и Кении, проживающие в Москве. В интервью Vocativ рэперы рассказали, что хотели отдать дань уважения российскому президенту, который стал для них героем. 4 ноября 2014 Vocativ

Vocativ: Памятник Стиву Джобсу в России сочли гей-пропагандой В Санкт-Петербурге демонтирован памятник бывшему главе Apple Стиву Джобсу, установленный по инициативе холдинга «Западно-европейский финансовый союз» (ЗЕФС). По мнению директора ЗЕФС, памятник в виде гигантского iPhone подпадает под действие закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. 3 ноября 2014 Vocativ