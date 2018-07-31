Le Figaro: во Франции ввели запрет на использование гаджетов в школах

С нового учебного года во Франции будет действовать принятый парламентом закон, запрещающий использование гаджетов в младшей и средней школах, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, министр национального образования Франции надеется, что новый закон поможет приучить учеников к «ответственному использованию цифровых инструментов и ресурсов».

Парламент Франции окончательно принял закон, запрещающий использование мобильных телефонов в младшей и средней школе, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, закон вступит в силу уже в начале следующего учебного года.

Новый закон запрещает использование любых гаджетов во французских школах и колледжах. Исключение составляет использование устройств в педагогических целях и детьми-инвалидами. Запрет распространяется также на образовательную деятельность за пределами учебных заведений — например, на спортивные мероприятия. Для лицеев же полный или частичный запрет на использование гаджетов станет «возможностью, а не обязательством».

Эта мера, однако, как утверждает французское издание, «мало что изменит». Она лишь избавит образовательные учреждения от сложностей при внесении изменений во внутренний регламент: теперь им останется просто указать, где использование мобильных телефонов разрешено, вместо того чтобы перечислять места, в которых это запрещено. Образовательным учреждениям предоставлена возможность выбирать эти места, а также решать, устанавливать ли специальные ящики для хранения мобильных телефонов или разрешать ученикам оставлять гаджеты в своих рюкзаках.

Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке надеется, что новый закон поможет приучить учеников к «ответственному использованию цифровых инструментов и ресурсов», утверждает Le Figaro.

«Мы должны дать каждому подростку возможность свободно развиваться, позволяя избавиться от давления со стороны СМИ и цифрового мира и в то же время — воспользоваться тем, что предлагают новые технологии», — отметила докладчица по законопроекту от партии «Вперед, Республика!» Кати Ракон-Бузон.