Le Figaro: во Франции ввели запрет на использование гаджетов в школах

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Newsweek: Россия поможет восстановить Сирию — так же как восстановила послевоенную Европу Newsweek
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Аналитик Foreign Policy: Трамп «похоронил» американскую исключительность Foreign Policy
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«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в первом туре РПЛ
Самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА сыграли вничью в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Нижнем Новгороде обнаружили тело пропавшего журналиста Грачёва
Тело журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачёва обнаружено в Нижнем Новгороде, сообщили в поисково-спасательной группе «Рысь».
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Адвокат прокомментировал ситуацию с экстрадицией в Россию фигуранта кокаинового дела Ковальчука
Адвокат Владимир Жеребенков в беседе c RT прокомментировал ситуацию с экстрадицией из Германии в Россию фигуранта кокаинового дела Андрея Ковальчука.
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Геркус: в «Локомотиве» предоставим Хёведесу возможность побеждать
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от подписания контракта с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом.
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Нацсобрание Франции проголосовало против вотума недоверия правительству
Национальное собрание Франции проголосовало против вотума недоверия кабинету министров, сообщает BFM. Отмечается, что за вотум недоверия проголосовали всего 143 депутата при необходимых 289.
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Мещеряков заявил, что условия трансфера Хёведеса полностью устраивают «Локомотив»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду немецкого защитника Бенедикта Хёведеса.
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В миссии ООН рассказали, что машина с телами погибших была найдена к северу от Сибута
В Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) сообщили, что машина с телами была найдена в 33 километрах к северу от Сибута. Об этом РИА Новости рассказал представитель миссии Владимир Монтейро.
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В «Шальке» пожелали Хёведесу всего наилучшего в «Локомотиве»
Спортивный директор немецкого футбольного клуба «Шальке» Кристиан Хейдель прокомментировал переход бывшего защитника команды Бенедикта Хёведеса в московский «Локомотив».
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Группа осуждённых в ярославской колонии прекратила голодовку
Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин заявил, что группа из шести осуждённых в ярославской колонии прекратила голодовку.
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Тела погибших при пожаре в Сочи перевезут на их родину за счёт городских властей
Тела погибших при пожаре в Сочи будут перевезены на их родину за счёт городских властей, сообщает портал «Юга.ру».
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Эксперт прокомментировал спасение российского альпиниста в горах Пакистана
Альпинист Сергей Веденин в беседе с kp.ru прокомментировал спасение своего коллеги Александра Гукова в горах Пакистана.
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В состав направленной в ЦАР съёмочной группы входили Александр Расторгуев и Кирилл Радченко
В Центре управления расследованиями Михаила Ходорковского сообщили, что направляли в Центральноафриканскую Республику съёмочную группу, в которую входили Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.
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Кьеллини прокомментировал возможное возвращение Бонуччи в «Ювентус»
Капитан «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился мнением о том, что защитник «Милана» Леонардо Бонуччи может вернуться в туринский клуб.
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Министр обороны Японии заявил, что системы ПРО страны не направлены против России
Главы внешнеполитических и оборонных ведомств России и Японии в ходе встречи в формате «2 + 2» обсудили обеспокоенность Москвы системой противоракетной обороны Aegis Ashore.
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Жена журналиста Орхана Джемаля опознала тело мужа по фотографии
Супруга российского журналиста Орхана Джемаля Ирина Гордиенко заявила, что опознала тело мужа, погибшего в Центральноафриканской Республике.
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Источник: Анри может возглавить сборную Египта по футболу
Бывший нападающий сборной Франции по футболу Тьерри Анри может возглавить национальную команду Египта.
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Трамп предположил, когда распространяющие фейковые новости СМИ исчезнут
Американский лидер Дональд Трамп предположил, когда исчезнут средства массовой информации, распространяющие фейковые новости.
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«Локомотив» подписал контракт с футболистом Хёведесом
Московский «Локомотив» подписал контракт с немецким защитником Бенедиктом Хёведесом.
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Захарова: российские дипломаты выехали на опознание убитых в ЦАР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты выехали на опознание тел, обнаруженных в Центральноафриканской Республике.
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Глава делегации из Чехии рассказал о хороших впечатлениях от посещения Крыма
Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что посещение Крыма оставило у него хорошие впечатления. Об этом сообщает РИА Новости.
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СМИ: Австралийские полицейские будут патрулировать популярные среди туристов места
Сотрудники правоохранительных органов Австралии будут патрулировать популярные среди туристов территории для того, чтобы исключить опасные инциденты.
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ФИФА сократила дисквалификацию президента Карибского футбольного союза
Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификацию президента Карибского футбольного союза Гордона Деррика.
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Журналист Максим Шевченко заявил, что среди убитых в ЦАР — Орхан Джемаль
Российский журналист Максим Шевченко заявил, что, скорее всего, информация о том, что в Центральноафриканской Республике был убит журналист Орхан Джемаль, соответствует действительности. Ранее в посольстве России в ЦАР заявили, что у двоих из трёх убитых в стране человек были при себе журналистские документы.
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«Ак Барс» в новом сезоне будет принимать соперников на уменьшенной площадке
Действующий обладатель Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» в новом сезоне будет выступать на площадке финского формата.
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МИД России назвал прискорбным решение ЕС ввести санкции из-за Крымского моста
МИД России прокомментировал введение Евросоюзом ограничительных мер в отношении российских компаний, связанных со строительством Крымского моста.
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Главы Минобороны России и Японии договорились продолжить взаимодействие по КНДР
Глава Министерства обороны Японии Ицунори Онодэра заявил о достижении договорённости со своим российским коллегой Сергеем Шойгу о дальнейшем взаимодействии по проблеме Северной Кореи.
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Биатлонист Шипулин высказался о возможности продолжения карьеры
Российский биатлонист Антон Шипулин на своей странице в Instagram ответил на вопрос подписчиков о том, будет ли он продолжать спортивную карьеру.
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Президент «Наполи» не считает проблемой запрашиваемую ЦСКА сумму за Фернандеса
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал информацию о том, что неаполитанский клуб заинтересован в приобретении защитника ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса.
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В пресс-службе МИЦ «Известия» заявили, что сотрудников компании на территории ЦАР не было
На территории Центральноафриканской Республики в последнее время не находился ни один сотрудник «Известий».
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Июль в Москве вошёл в топ-25 самых тёплых месяцев за последние 139 лет
Июль 2018 года вошёл в топ-25 самых тёплых месяцев за последние 139 лет.
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Захарова прокомментировала сообщения, что в ЦАР обнаружены тела, предположительно, трёх россиян
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что в Центральноафриканской Республике обнаружены тела, предположительно, трёх россиян.
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СМИ: Экс-футболист ЦСКА Думбия продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия близок к переходу в клуб «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии.
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СК: следствие по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в отношении семи обвиняемых завершено
Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что предварительное следствие в отношении семи обвиняемых по делу о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове завершено.
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Международный математический конгресс пройдёт в Петербурге в 2022 году
Международный математический конгресс пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году, сообщает Newinform.
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Суд в Турции отклонил апелляцию об освобождении из-под домашнего ареста пастора из США
Суд в Турции не удовлетворил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона, оставив его под домашним арестом.
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Испанец Рибалта назначен спортивным директором ФК «Зенит»
Испанец Хавьер Рибалта утверждён в должности спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».
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Посольство России: два убитых в ЦАР человека имели пресс-карты «Известий»
В посольстве России в Центральноафриканской Республике сообщили, что у двух из трёх убитых в стране человек были при себе пресс-карты издания «Известия».
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СМИ: Черышев может перейти в «Эвертон»
Полузащитник испанского клуба «Вильярреал» и сборной России по футболу Денис Черышев заинтересовал один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Суд в Москве арестовал ещё одного фигуранта дела о хищениях в НПО имени Лавочкина
Бабушкинский суд Москвы во вторник, 31 июля, заключил под стражу адвоката Игоря Третьякова, ещё одного фигуранта по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина на 330 млн рублей.
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На переговорах в Сочи заявили о полном освобождении сирийского города Дераа
Глава делегации Дамаска Башар аль-Джаафари в рамках десятого раунда переговоров в астанинском формате в Сочи заявил, что город Дераа и его окрестности полностью освобождены от террористов.
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Экс-футболист МЮ Кантона сыграл в настольный теннис сковородой
Бывший нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Эрик Кантона сыграл в настольный теннис, используя в качестве ракетки сковороду.
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Глава делегации из Чехии заявил, что не боится санкций из-за посещения Крыма
Глава чешской делегации, депутат Европарламента Яромир Когличек заявил, что он не боится возможных санкций со стороны украинских властей из-за посещения Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
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Макрон и Мэй проведут встречу во Франции 3 августа
Французский президент Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в пятницу, 3 августа.
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Товарищеский матч «Автомобилиста» не был доигран из-за травмы одного из хоккеистов
Товарищеский матч между хоккейными клубами «Автомобилист» и «Динамо Пардубице» не был доигран из-за травмы нападающего российского клуба Александра Торченюка.
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Потерпевший по делу об избиении в ярославской колонии присоединился к голодовке заключённых
Евгений Макаров, признанный потерпевшим по делу об избиении в ярославской колонии, присоединился к голодовке осуждённых, сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.
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ЦБ выпустит посвящённые мультфильму «Ну, погоди!» памятные монеты
Банк России во вторник, 31 июля, выпустит памятные монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, посвящённые советскому мультфильму «Ну, погоди!» серии «Российская (советская) мультипликация».
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Гаджиев: шансы «Анжи» на то, чтобы выжить, невелики
Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал имеющиеся у клуба серьёзные финансовые проблемы и признал, что махачкалинцы могут прекратить существование.
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Агент Фернандеса рассказал о будущем футболиста
Агент защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандеса Жорже Машадо прокомментировал слухи об уходе своего клиента в один из европейских клубов.
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В Николаевской области Украины русский язык лишили регионального статуса
Суд Николаевской области Украины лишил русский язык регионального статуса, сообщили в областной прокуратуре. Соответствующее решение было принято в связи с поступившим иском прокуратуры.
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Спасатели начали учения в торговых центрах Иркутска
Спасатели начали учения в торгово-развлекательных центрах Иркутска, чтобы в реальных условиях изучить планировки зданий. Об этом сообщает kp.ru.