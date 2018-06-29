Times: британским школьникам преподадут урок медийной грамотности

В сентябре этого года все средние школы Великобритании смогут предложить своим ученикам курс медийной грамотности, чтобы привить им критическое восприятие данных из СМИ, передаёт The Times. Программа научит школьников отличать «правдивые новости от фейковых и сатирического контента», уточняет издание.
Уже в сентябре этого года все средние школы Великобритании смогут предложить своим ученикам курс обучения медийной грамотности, в результате которого они смогут критически воспринимать преподносимую в СМИ информацию, передаёт The Times.
Издание отмечает, что курс из шести уроков длительностью в час призван научить школьников различать достоверную информацию, фейковые новости и сатирический контент. Кроме того, по итогам курса ученики смогут отличать новости от авторских публикаций, а также понимать, каким образом происходит освещение срочных новостей.
Бесплатная программа, рассчитанная на детей от 14 до 16 лет, но также подходящая для более широкой возрастной группы от 11 до 18 лет, уже внедрена в десяти школах страны.
Британская газета сообщает, что разработка курса медийной грамотности стала ответом на растущие опасения, связанные с неспособностью молодёжи распознавать правдивые новости. Так, исследование, проведённое британским национальным фондом грамотности, показало, что лишь один из 50 детей способен отличить правдивую новость от вымышленной. При этом половина из них беспокоится из-за неспособности распознать фейковую новость.
По словам главного редактора The Times Джона Уитероу, программа, которая будет в числе прочего включать в себя изучение журналистских расследований The Times и The Sunday Times, научит школьников «думать как журналист».
«Очень важно, чтобы молодые люди уверенно и критически размышляли при просмотре новостей онлайн», — добавил Уитероу.
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