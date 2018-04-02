NYMag: ведущие местных американских телеканалов «в унисон» осудили фейковые новости

По настоянию своего работодателя, компании Sinclair Broadcast Group, ведущие ряда американских телеканалов местного значения зачитали одинаковое обращение, посвящённое наводнившей США «пугающей волне» фейковых новостей. По мнению New York Magazine и ряда других ресурсов, подобные формулировки звучат очень в духе «войны Дональда Трампа с мейнстримными СМИ».

Обозреватель New York Magazine Чэс Дэннер заметил, что в последнее время ведущие новостных программ на многих местных американских телеканалах чуть ли не «в унисон» говорят о наводнившей США «пугающей волне безответственных, пристрастных сюжетов». Казалось бы, эти «идентичные и на первый взгляд честные редакционные послания» подчёркивают важность непредвзятых и основанных на реальных фактах новостей. Однако здесь не обошлось без излюбленных выражений Дональда Трампа вроде «фейковых новостей».

Как оказалось, «сообщения о журналистской ответственности» ведущие зачитывали по настоянию своего работодателя — компании Sinclair Broadcast Group, которая владеет большей частью телестанций местного значения в США.

Новостной ресурс Deadspin объединил поразительно похожие выступления ведущих, в разных уголках страны зачитывающих одно и то же сообщение Sinclair Broadcast Group, и поделился результатом в своём Twitter.

Deadspin: «Как крупнейший в Америке владелец местных телеканалов превратил своих ведущих в солдат в войне Трампа со СМИ».

В обращении ведущие выражают опасения относительно «предвзятых и ложных новостей», которые всё чаще встречаются в американских социальных СМИ, а нередко и перепечатываются другими ресурсами без проверки фактов. Некоторые агенты пытаются использовать подобные новости, чтобы заполучить контроль над общественным мнением, а это «невероятно опасно для демократии». Затем ведущие заверяют, что их канал ставит себе целью поиск правды, но если кто-то считает, что они что-то упускают в освещении той или иной темы, об этом можно сообщить на официальном сайте в специальном разделе.

Впрочем, как отмечают некоторые источники, ведущие были не в восторге от вверенного им обращения, но «были вынуждены» его зачитать. При этом известно, что Sinclair настаивает на том, чтобы проморолик крутили почаще, чтобы его посмотрело как можно больше человек.

Также компания включает в новостные выпуски своих каналов «обязательные эпизоды», в которых консервативные комментаторы делятся своими взглядами на злободневные темы. В одном из таких эпизодов бывшие советники Дональда Трампа Борис Эпштейн и Себасчиан Горка утверждали, что тайные элиты пытаются подорвать власть президента.

У Sinclair, которая уже владеет 193 телестанциями по всей стране, большие планы на будущее. Так что, возможно, с точки зрения бизнеса, промо с «фейковыми новостями» должно было не только поддержать точку зрения Трампа на мейстримные СМИ, но и дискредитировать конкурентов. Тем не менее, как показывают исследования, «пропаганда Sinclair отпугивает зрителей», однако столь явные «консервативные наклонности» компании вряд ли лишат её прибыли в скором времени.