Hill: в глазах New York Magazine коррупция лишила Трампа человеческого облика

Американский еженедельный журнал New York Magazine сделал выпад в адрес Дональда Трампа, представив его на обложке своего последнего выпуска в виде свиньи. По мнению издания, наибольший урон политической репутации президента наносят не скандал вокруг «сговора» с Россией и его некомпетентность, а «коррупция и жадность» новой администрации, отмечает The Hill.

На новой обложке New York Magazine от 2 апреля президент США Дональд Трамп обзавёлся свиным пятачком, сообщает The Hill. «Не сговор… Не дилетантство… Не жестокость… Это коррупция, глупый! Как злоупотребление положением наносит наибольший урон его политической репутации», — написано на обложке.

Главная статья номера опубликована под заголовком: «Наибольший урон политической репутации Трампа наносит не Россия, а коррупция». Действующего президента критикуют за «жадность» и, очевидно, «коррупцию», которые проявляются «практически во всех аспектах» его деятельности на посту главы Белого дома.

— New York Magazine (@NYMag) 2 апреля 2018 г.

«С тех пор как Трамп занял свою должность, он почти полностью забыл клятву игнорировать собственные интересы», — утверждает в статье обозреватель New York Magazine Джонатан Чейт. По его мнению, президент, о промахах которого с каждым днём становится всё больше новостей, не только даже «не попытался поднять этические стандарты» — он и его администрация отличились «вопиющими нарушениями уже существующих норм».

Так, во многих ведомствах появились лоббисты, защищающие интересы скорее работодателей и бизнесменов, чем трудящихся и простых потребителей.