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Hill: в глазах New York Magazine коррупция лишила Трампа человеческого облика

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Американский еженедельный журнал New York Magazine сделал выпад в адрес Дональда Трампа, представив его на обложке своего последнего выпуска в виде свиньи. По мнению издания, наибольший урон политической репутации президента наносят не скандал вокруг «сговора» с Россией и его некомпетентность, а «коррупция и жадность» новой администрации, отмечает The Hill.
Hill: в глазах New York Magazine коррупция лишила Трампа человеческого облика
Reuters

На новой обложке New York Magazine от 2 апреля президент США Дональд Трамп обзавёлся свиным пятачком, сообщает The Hill. «Не сговор… Не дилетантство… Не жестокость… Это коррупция, глупый! Как злоупотребление положением наносит наибольший урон его политической репутации», — написано на обложке.

Главная статья номера опубликована под заголовком: «Наибольший урон политической репутации Трампа наносит не Россия, а коррупция». Действующего президента критикуют за «жадность» и, очевидно, «коррупцию», которые проявляются «практически во всех аспектах» его деятельности на посту главы Белого дома.

«С тех пор как Трамп занял свою должность, он почти полностью забыл клятву игнорировать собственные интересы», — утверждает в статье обозреватель New York Magazine Джонатан Чейт. По его мнению, президент, о промахах которого с каждым днём становится всё больше новостей, не только даже «не попытался поднять этические стандарты» — он и его администрация отличились «вопиющими нарушениями уже существующих норм».
 
Так, во многих ведомствах появились лоббисты, защищающие интересы скорее работодателей и бизнесменов, чем трудящихся и простых потребителей. 
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источник
Hill США Северная Америка
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