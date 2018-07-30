Times: дети богатых россиян начали покидать британские школы

Количество детей состоятельных россиян, обучающихся в британских школах, серьёзно снизилось, пишет The Times со ссылкой на недавнее исследование Совета частных школ Великобритании. Как отмечает газета, такое падение может быть вызвано напряжёнными отношениями между Москвой и Лондоном.

Всё меньше богатых россиян отправляют своих детей в британские частные школы. В британском парламенте такое развитие событий связали с возросшей напряжённостью в отношениях между Лондоном и Москвой, пишет The Times.

Исследование Совета частных школ, в который входит 1,3 тыс. подобных образовательных учреждений, зафиксировало падение численности обучающихся в Великобритании россиян за последние три года. В 2015 году в британских частных школах находились 3611 россиян, однако последнее исследование показало, что их количество уменьшилось до 2806.

Данное исследование было проведено в январе этого года, поэтому оно не отражает эффекта от отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также высылки 23 российских дипломатов. Тем не менее падение численности россиян в британских школах может быть вызвано напряжённостью в отношениях, вызванной конфликтами на Украине и в Сирии.

«Цифры, указывающие на падение, могут быть кратковременным отклонением, которое скоро выправится, или же они могу говорить об изменении вкусов состоятельных русских в сфере образования. Время покажет», — отметил по этому поводу главный редактор справочника по школам The Good Schools Guide Ральф Лукас.

Председатель межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант по этому поводу заявил следующее: «Российские олигархи и мафиози пользовались всеми преимуществами свободного и беспрепятственного доступа в Великобританию. Они любят шоппинг в Лондоне, они любят прятать свои активы на британском рынке недвижимости, а также отправлять своих детей в здешние школы. Просто санкции начинают кусаться».

Отношения между Великобританией и Россией за последние годы ухудшились, особенно после того, как президент Путин отправил российский войска в Сирию, чтобы поддержать «режим» Башара Асада.

В апреле прошлого года Россия обвинила Великобританию в «колониальном лицемерии» после того, как Лондон поддержал решение Трампа нанести ракетный удар по сирийскому аэродрому в ответ на «химическую атаку», в ходе которой погибло, по меньшей мере, 72 человека, напоминает издание.