Верность, компетентность, иммунитет к коррупции: Le Figaro побывала в «кузнице кадров» Путина

Теперь Россия готовит будущих губернаторов, министров, депутатов и сенаторов в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, которая стала настоящей фабрикой современных высокопоставленных чиновников. Как пишет Le Figaro, учениками заведения являются современные, патриотичные, компетентные и умные люди, чья работа пойдёт на благо страны.

С недавнего времени Россия готовит будущих губернаторов, министров, депутатов и сенаторов в Высшей школе государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Как пишет Le Figaro, данное учебное заведение стало настоящей фабрикой современных высокопоставленных чиновников.

Французское издание отмечает, что там проходят обучение верные, патриотичные, современные, бескорыстные, открытые, компетентные и умные люди, способные вытеснить династию, которая ненавистна самому президенту.

«В советские времена у них должен был быть определённый уровень образования и подготовки, но после распада СССР эта традиция была утеряна. Некоторые высокопоставленные госслужащие не имеют необходимого опыта. Теперь эта традиция возрождается благодаря президенту и его администрации», — рассказал журналистам проректор Алексей Комиссаров.

В прошлом году его академия приняла свой первый курс из 74 студентов. Второй, из 77 человек, приступил к работе 13 июня: речь идёт о четырёх десятках дней интенсивных занятий на протяжение девяти месяцев. 51 из них был предварительно отобран кремлёвской администрацией для включения в рассадник молодых талантов под названием «кадровый резерв» Путина, тогда как оставшиеся 26 стали победителями нового конкурса «Лидеры России».

На встрече с финалистами конкурса в Москве Владимир Путин отметил, что их работа должна идти на благо страны. При этом глава государства никогда не скрывал недовольства бюрократами из своего окружения, которых он считает излишне предсказуемыми. В настоящий момент средний возраст высокопоставленных чиновников составляет 55 лет, и этот показатель за последние годы только растёт.

Представителям кремлёвской смены в свою очередь в среднем по 37 лет, и у них должен быть иммунитет к коррупции. По словам Комиссарова, отбор в академию проводится по критериям «меритократии», то есть туда не попасть с помощью семейных или клановых связей, что стало неотъемлемой частью нравов страны.

Образовательный процесс во многом опирается на методы американского менеджмента. Занятия ведут преподаватели МГУ, а лекции читают такие люди, как глава Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Имеются у академии и иностранные сотрудники.

В заключение студентам предстоит недолгая поездка в Гонконг, а затем в Сингапур, где они должны познакомиться с опытом азиатского города-государства в отборе высокопоставленных чиновников. Помимо теоретических занятий им предстоит стрелять из автомата, прыгать с парашютом, лазить под танком и нырять с семиметровой высоты в горную реку неподалеку от Сочи. По словам Комиссарова, данный «тимбилдинг позволяет участникам сформировать доверительную атмосферу и подготовить их к непривычным и сложным условиям работы».