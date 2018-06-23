Times: американских школьников лишили 9 тысяч лет истории человечества

В США в одну из программ по истории для школьников старших классов решили внести изменения: исключить из неё 9 тысяч лет истории человечества, сообщает The Times. Как отмечает издание, эта инициатива спровоцировала «бунт» среди историков и преподавателей.

В США историки «взбунтовались» против кардинальных изменений одной из программ для школьников старших классов по мировой истории, пишет The Times. Как поясняет издание, теперь из этой программы планируется выбросить 9 тысяч лет истории человечества, а сосредоточена она будет на событиях после 1450 года.

«Бунт» преподавателей произошёл в ответ на изменения, предлагаемые для одного из курсов университетского уровня под названием Advanced placement* (AP), курирует которые американская некоммерческая организация Совет колледжей (College Board).

В настоящее время экзаменационные тесты по мировой истории в рамках курса AP охватывают период в 10 тысяч лет. Они включают в себя историю развития человеческой цивилизации на 7 континентах.

Однако, как заявил Совет колледжей, вышеуказанные изменения вводятся в ответ на отзывы преподавателей, которые жаловались на то, что данный экзамен был слишком объёмным, чтобы охватить этот материал в течение одного года.

Протестующие преподаватели и профессора американских колледжей заявляют, что в результате из курса исключены древние вавилоняне, монголы, возникновение Ислама и «Великая хартия вольностей».

Совет колледжей признаёт, что «ранняя история мира крайне важна, и студентам необходимо время для глубокого её изучения». Между тем совет заявил, что школы вполне могли бы охватить период истории до 1450 года в рамках отдельного одногодичного курса до того, как учащиеся примутся за более поздний этап.

Протестующие преподаватели и профессора, в свою очередь, отметили, что период, который изучается в рамках курса AP, также в обязательном порядке изучается в школах, пишет The Times.

* Одногодичный курс университетского уровня для школьников, готовящихся к поступлению в ВУЗ. Результаты сданных по окончании курса экзаменов могут повлиять на приём человек в тот или иной ВУЗ и даже могут быть зачтены при обучении в ВУЗе (прим. ИноТВ)