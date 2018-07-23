Американский профессор: университетское образование в США уже не спасти

Университетское образование в США уже не спасти, так как оно пропитано антиамериканизмом, социализмом и культурным марксизмом, заявил в эфире Fox News профессор философии Джейсон Хилл. Решение этой проблемы Хилл видит в полном прекращении федерального финансирования ВУЗов. Кроме того, профессор призвал потенциальных меценатов выдвигать университетам условия для своих пожертвований, чтобы те проповедовали «проамериканские, консервативные ценности».

Джейсон Хилл — профессор философии в университете де Поля, однако если мы последуем его совету, то он скоро останется без работы. Он только что опубликовал яркую статью в газете The Hill. В ней говорится, что университеты — а он в них работал долгое время — настолько подавлены политикой идентичности, социализмом, антиамериканизмом и тупоумием, что их, по сути, уже не спасти.

Ради блага страны он предложил налогоплательщикам и частным меценатам прекратить их финансирование и позволить рухнуть всей системе. Профессор Хилл также написал книгу под названием «Мы это пережили», которую я не читал, но собираюсь, потому что этот фрагмент был очень хорош, и вам тоже следует её прочитать. Профессор выходит с нами на прямую связь. Спасибо, что согласились выступить. Правильно ли я вас понял: после многолетней работы в этой области вы фактически пришли к выводу, что эту систему уже не спасти?

ДЖЕЙСОН ХИЛЛ, профессор университета де Поля: Да, я так думаю. По моему мнению, эти эксперты по благосостоянию и любители большевиков, по сути, монополизировали систему и не только одурманивают наших студентов с помощью антиамериканских высказываний, но и подрывают ключевые ценности, на которых стоит наша республика: капитализм, свобода слова, этика накопления капитала.

Думаю, что мы также видим корреляцию между движениями за свободу слова, которые становятся всё более популярными в кампусах, и идеями, пускающими корни в классах; культурным релятивизмом и бунтом против западных канонов, а также культивацией разных точек зрения. Но я думаю, что ситуацию можно исправить и решение существует. В моей книге «Мы это пережили» я в подробностях описываю способы разрешения этой дилеммы высших учебных заведений.

В рамках кабельного новостного вещания, если вкратце, какое вы предлагаете решение?

ДЖЕЙСОН ХИЛЛ: Я считаю, что решение, по сути, заключается в том, что федеральное правительство должно прекратить финансировать университеты, которые изрыгают антиамериканские высказывания и одурманивают наших студентов, сидящих в этих ямах под присмотром и не привыкших учитывать другие, отличные от их точки зрения. Они должны получать образование в сфере критического мышления. Кроме того, мне кажется, что бывшим выпускникам-меценатам настало время забрать свои пожертвования, или же — если они финансируют университеты — начать ставить условия для них.

Удивительно, что бывшие выпускники просто дают миллионы и миллионы долларов, не выдвигая никаких условий. Просто так. Начните говорить, что если я жертвую 10 миллионов или 100 тысяч долларов, то мне нужно, чтобы в университете преподавали проамериканские и консервативные ценности. Что нужны ценности, которые не будут продвигать культурный марксизм. Что там не будут учить ценностям, которые чужды американизму. Нам нужны ценности и достойное образование, которые будут противостоять тому бреду, которому сейчас учат в кампусах.

Спасибо, профессор.

Дата выхода в эфир 20 июля 2018 года.