Не летят туда самолёты и не едут поезда — вслед за авиационным Киев намерен прекратить и ж/д сообщение с Россией

16:16 В России начали принимать заявления на участие в сентябрьских ЕГЭ В России начали принимать заявления на участие в дополнительной волне Единых государственных экзаменов по русскому языку и математике базового уровня, которые состоятся 4 и 7 сентября соответственно. Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

16:16 Утерянные при перевозке тел погибших в ЦАР журналистов документы восстановлены Документы российских журналистов, которые были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР), восстановлены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16:12 В Совфеде оценили заявления Киева о «блокировке» Россией украинских портов Сенатор от Республики Крым, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил заявления Киева о «блокировке» Россией украинских портов.

16:08 Эксперт оценил вызов в Госдеп временного поверенного в делах России в США Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение официального представителя Госдепартамента о вызове временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова для затребования «ответа за агрессивное вмешательство России» в американскую внутреннюю политику.

16:04 Американский сенатор Пол заявил о «санкционной истерике» в США Член сената конгресса США Рэнд Пол заявил, что выступает против попыток американских политиков ввести санкции в отношении России без одобрения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

15:59 Тренер сборной России по велоспорту высказался о решении Забелинской сменить спортивное гражданство Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян прокомментировал решение Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство.

15:59 В Совфеде прокомментировали протест Японии в связи с размещением самолётов на острове Итуруп Член Совета Федерации Франц Клинцевич в беседе с ФАН прокомментировал протест Японии в связи с размещением самолётов на острове Итуруп.

15:55 Суд в Москве отклонил иск к Роскомнадзору от пострадавшей от блокировки Telegram компании Таганский суд Москвы в понедельник, 6 августа, отклонил иск к Роскомнадзору от компании, которая пострадала в результате блокировки мессенджера Telegram, передаёт ТАСС.

15:48 Американский сенатор заявил, что у Трампа «связаны руки» в вопросе отношений с Россией Член сената конгресса США Рэнд Пол заявил, что у американского президента Дональда Трампа «связаны руки», поэтому он не может выступать за большее сотрудничество между Вашингтоном и Москвой.

15:44 Эксперт прокомментировал сообщения американских СМИ о «секретном оружии» у «Арматы» Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский в беседе с ФАН прокомментировал материал американского журнала National Interest, который заявил о наличии секретного оружия у российского танка Т-14 на базе «Арматы» — комплекса активной защиты «Афганит».

15:44 Волейболистка Гамова заявила, что не осуждает Неймара за симуляцию Двукратная чемпионка мира по волейболу и серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова высказала мнение о критике в адрес форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймара из-за его частых падений на газон в ходе матчей.

15:44 В ФВСР назвали неприятным сюрпризом решение Забелинской сменить спортивное гражданство Президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов прокомментировал решение Ольги Забелинской сменить спортивное гражданство.

15:42 На Украине неизвестные бросили в сельсовет бутылки с зажигательной смесью В Запорожской области неизвестные совершили поджог здания сельского совета, забросав его бутылками с зажигательной смесью.

15:39 В АТОР назвали сумму возможной компенсации клиентам «Натали Турс» Клиенты российской туристической компании «Натали Турс» в случае прекращения деятельности организации смогут получить максимум 4,2% от стоимости приобретённой путёвки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

15:37 Роспотребнадзор назвал нежелательной работу на открытом воздухе в жару Роспотребнадзор назвал нежелательной работу на открытом воздухе в сильную жару, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт ведомства.

15:36 СМИ сообщили о взрыве рядом с аэропортом Болоньи Взрыв произошёл на трассе рядом с аэропортом Болоньи, сообщает RT.com.

15:35 Тимошинина и Кузнецов завоевали бронзу чемпионата Европы в командных соревнованиях по прыжкам в воду Россияне Юлия Тимошинина и Евгений Кузнецов заняли третье место в командных соревнованиях по прыжкам в воду на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в шотландском Глазго.

15:30 Депутат ЕП заявил о готовности сесть в тюрьму вместо защитника русских школ в Латвии Депутат Европарламента Андрей Мамыкин возмутился задержанием в Латвии активиста Штаба защиты русских школ Ильи Козырева и заявил о готовности сесть в тюрьму вместо него. Об этом он написал в своём Facebook.

15:30 В Луганске открыли выставку работ погибшего в Донбассе Андрея Стенина В Луганске открыли выставку работ погибшего в Донбассе в 2014 году корреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина.

15:19 Геркус сообщил, что «Локомотив» определился с кандидатами на усиление атаки команды Президент московского «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что на заседании трансферного комитета клуба был определён список футболистов, приобретение которых позволит усилить игру команды в атаке.

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14:44 Купер возглавил сборную Узбекистана по футболу Аргентинский специалист Эктор Купер назначен на должность главного тренера сборной Узбекистана по футболу.

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13:59 В Швейцарии умер легендарный шеф-повар Жоэль Робюшон Легендарный французский ресторатор и шеф-повар Жоэль Робюшон скончался в Швейцарии на 74-м году жизни. Об этом сообщает BFMTV.

13:53 МИД сообщил об отсутствии россиян среди пострадавших при землетрясении в Индонезии В числе пострадавших в результате землетрясения в Индонезии граждан России нет. Об этом информирует Министерство иностранных дел России в Twitter.

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