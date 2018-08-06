Левый берег Оригинал

Не летят туда самолёты и не едут поезда — вслед за авиационным Киев намерен прекратить и ж/д сообщение с Россией

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Как передаёт «Левый берег», по словам чиновника, украинское правительство сейчас рассматривает данный вариант.
Не летят туда самолёты и не едут поезда — вслед за авиационным Киев намерен прекратить и ж/д сообщение с Россией
Reuters

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Как пишет «Левый берег», об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его словам, сейчас в правительстве рассматривают этот вариант.
 
«Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой», — подчеркнул Омелян.
 
Как напоминает издание, между Украиной и Россией не летают самолёты, но всё ещё ходят поезда и ездят автобусы. 
 
Летом 2017 года российские СМИ писали, что с 1 июля Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. В ответ украинские железные дороги сообщили, что не принимали каких-либо решений относительно отмены перевозок пассажиров и не получала подобных предписаний от вышестоящих органов государственной власти. В декабре и. о. главы украинской транспортной компании заявил, что этот вопрос будет решаться в 2018 году. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Левый берег Украина Европа
теги
поезд Россия транспорт Украина
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров