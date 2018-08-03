Economist: Киев нанёс «ответный удар» по украинским борцам с коррупцией

Несмотря на все усилия ЕС и США по организации борьбы с коррупцией на Украине, Киев сделал всё, чтобы помешать им, пишет The Economist. Более того, он ещё и «нанёс ответный удар» непосредственно по тем, кто разоблачает коррупцию власти.

Как писал ещё Михаил Булгаков романе «Белая гвардия», политика на Украине давно похожа на «оперетту», пишет The Economist. Спустя столетие Украина по-прежнему борется за то, чтобы отстоять свой суверенитет перед лицом «российской агрессии и разрушительной коррупции», отмечает издание.

«Государство не выполняет свои основные функции по обеспечению безопасности и закона», — заявил бывший министр обороны Украины и кандидат в президенты Анатолий Гриценко. По его словам, для того чтобы к Украине относились как к суверенному государству, она должна вести себя соответствующим образом. «Мы не можем винить Путина в украинской коррупции, мошенничестве и недостатке реформ», — подчеркнул политик.

В течение прошлых трёх лет США и ЕС совместно с украинскими гражданскими активистами создали антикоррупционные организации с целью сокрушить укоренившуюся систему по отмыванию бюджетных денег. Однако Киев сделал всё, чтобы подорвать эти институты изнутри.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило руководителя специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого в препятствовании расследованиям путём оказания давления на следователей и прекращения дел и путём предупреждения подозреваемых. В прошлом месяце следователи закрыли дело НАБУ о хищении средств против сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

По словам главы украинского Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, «по старой системе был нанесён удар, однако сейчас она наносит ответный». Власти Украины оказывали давление и на него, заявил чиновник. 17 июля, в ходе выступления за отставку Холодницкого, хулиганы атаковали его с применением краски в присутствии полиции.

«Мы боремся за нашу жизнь, и у нас немного времени», — заявил Гриценко. Его поддержка растёт, несмотря на недостаток денег и доступа к СМИ, подконтрольным олигархам. «Некоторые избиратели до сих пор хотят от своих политиков честности. Однако есть риск, что кровавая оперетта одержит верх», — резюмирует The Economist.