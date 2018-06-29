Обозреватель Washington Times: борьба за пост президента Украины будет скверной, но зрелищной

До президентских выборов на Украине ещё целый год, пишет в своей статье The Washington Times обозреватель Роберт Запесочный.

«Борьба будет скверной и грозит последствиями как для страны, так и для всего региона», — говорится в статье.

Около 60% потенциальных избирателей пока не определились, за какого кандидата или партию они будут голосовать, что отражает широкое разочарование во всех доступных вариантах, отмечает автор.

Согласно опросам, бывший премьер-министр и «вечный» кандидат в президенты Юлия Тимошенко удерживает пока первенство среди большого числа претендентов на президентский пост.

В настоящий момент Тимошенко, похоже, является предварительным лидером президентской гонки. Её поддерживает 25% украинских избирателей. Однако в стране, где одной из основных проблем остаётся коррупция, её способность удержать первенство и одержать победу во втором туре выборов всё ещё вызывает сомнения.

В дальнейшем ей будет сложнее по той причине, что её конкуренты активно будут использовать её причастность к серии недавних скандалов. В том числе и историю о том, как она поссорилась со своей бывшей протеже Надеждой Савченко, которая была депутатом Верховной рады от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина». В марте этого года Савченко была арестована по обвинениям в подготовке убийства коллег-депутатов.

Кроме того, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), поддержку которому оказывают западные правительства, начало расследование в отношении Тимошенко и $ 5 млн, которые она предположительно получила на финансирование предвыборной кампании от бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, отмечает автор.

Вдобавок лоббистская компания Avenue Strategies, которая, по информации издания The Daily Beast, увеличивает свои расценки на услуги из-за имеющихся у неё ценных связей с администрацией Трампа, в марте в рамках закона о регистрации иностранных агентов уведомила Минюст США, что будет выступать в качестве агента для Юлии Тимошенко за солидную ежегодную плату в размере $780 тыс. Сама Тимошенко опровергла эту информацию. А когда украинские журналисты начали разузнавать детали этого соглашения, сотрудничество было внезапно прекращено.

Также не стоит забывать, что во времена предыдущего президента Украины Виктора Януковича, который был отстранён от власти в феврале 2014 года в результате «майдана», лидер партии «Батькивщина» провела несколько лет в тюрьме. Многие называли обвинительный приговор в её адрес политически мотивированным. Однако обвиняли её в злоупотреблении властью с целью собственного обогащения на газовых контрактах с Россией.

Пока неясно, как всё это в дальнейшем скажется на популярности Тимошенко среди избирателей. Также неясно и то, как все это может повлиять на её связи в Вашингтоне, где она уже давно пользуется широкой поддержкой.

Как ожидается, ни одному из кандидатов на пост президента Украины не удастся занять эту должность уже после первого тура выборов. И если не произойдёт резкого падения рейтингов Тимошенко, то она, скорее всего, окажется в числе двух «финалистов», которые примут участие во втором туре.

Более непонятная ситуация пока складывается со вторым «финалистом». Среди основных претендентов ультранационалист Олег Ляшко от «Радикальной партии», Юрий Бойко от «Оппозиционного блока» и нынешний президент Пётр Порошенко.

Последнему, чтобы получить возможность одержать победу на выборах, нужно добиться устойчивого мира на востоке страны. Сделать это крайне нелегко, но всё-таки возможно.

«В любом случае в стране, где политику и политиков скучными точно не назовёшь, гонка за пост украинского президента будет тем ещё зрелищем», — подытоживает свою статью для The Washington Times Роберт Запесочный.