Bloomberg: «евромайдан» дал Украине шанс на реформы, но она его упустила

Украинская революция не вывела страну на новый уровень развития, и в ней всё ещё царит бардак, утверждает Bloomberg. Как отмечает издание, коррупция на Украине держится на крайне высоком уровне, возможность для проведения реформ упущена, а сама страна охвачена националистскими настроениями.

Резиденция «Межигорье», расположенная в 24 км к северу от Киева, имеет богатую историю. Построенная в XIV веке, она успела побывать монастырём, летним домом коммунистической партии СССР, а также местом пребывания высших нацистских чиновников во время Второй мировой войны. В 2007 года резиденция была куплена тогдашним премьер-министром Украины Виктором Януковичем, рассказывает Bloomberg.

Сегодня же там живут когда-то торговавший на львовском рынке Пётр Олейник и его девушка. В последний день «евромайдана» в феврале 2014 года, когда Янукович бежал в Россию, Олейник оказался одним из тех революционеров, которые заняли «Хонку» — «клубный дом» резиденции. По его словам, он почувствовал, что обязан защищать это место, и поэтому назначил себя владельцем резиденции — против чего никто особо не возражал. Теперь же «Межигорье» стало одной из популярнейших туристических достопримечательностей Украины.

Спустя более четырёх лет после заселения Олейник всё ещё ждёт, когда правительство закончит национализацию этой недвижимости. После долгих и утомительных бюрократических проволочек дело стало близиться к завершению. По словам начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка, национализация затянулась из-за отсутствия соответствующего законодательства и длительных судебных разбирательств.

Эта ситуация, как утверждает Bloomberg, свидетельствует о том, как медленно продвигаются реформы в постреволюционной Украине. «Аннексия Крыма Россией» и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины сильно этому поспособствовали, но в большей части всего этого виновата сама Украина, и именно поэтому украинские граждане и западные спонсоры показывают своё нетерпение.

«Войны очень часто подталкивают к реформам, но это не наш случай, — утверждает руководитель Украинской исследовательской программы Института Кеннана Михаил Минаков. — Была революционная попытка, но революционный результат практически не последовал».

Минаков считает, что возможность для проведения значительных реформ существовала на протяжении чуть менее двух лет после революции, а теперь её и вовсе нет. По его словам, старые и новые олигархические кланы, которые тогда были «временно дезориентированы», вновь начали править государством и теперь «успешно препятствуют осуществлению реформ», пишет Bloomberg.

Хотя Украина улучшила свои позиции в рейтинге по индексу восприятия коррупции, составленном Transparency International, она всё равно делит 130-е место из 180 со Сьерра-Леоне и Мьянмой. Другие бывшие советские республики, в том числе Белоруссия, поднялись намного выше, а Россия отстаёт всего лишь на одну позицию.

Создание в 2015 году Национального антикоррупционного бюро стало наиболее значительным усилием по реформированию страны. Бюро открыло несколько громких уголовных дел, но столкнулось с сопротивлением со стороны других правоохранительных органов, в частности, со стороны Генеральной прокуратуры и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Как отмечает издание, на создание Антикоррупционного суда также ушли годы. Верховная рада в конце концов приняла закон о создании суда, но в последнюю минуту в него были внесены поправки, согласно которым апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде. Международный валютный фонд потребовал устранить эту лазейку, что и случилось в следующем месяце. Это поможет разморозить финансовую помощь от МВФ в размере $17,5 млрд, хотя последний транш в размере $1,9 млрд, отложенный с прошлого года в связи с задержками по реформе, до сих пор не утверждён, поскольку соглашение о ценах на бытовой газ и государственном бюджете пока не было достигнуто.

В отчёте МВФ от 2017 года говорится, что коррупция на Украине находится на «крайне высоком уровне» и в этом заключается главная причина, по которой ВВП соседней Польши в три раза выше, чем украинский. Экономика Украины также отстаёт от экономики России, где ВВП на душу населения выше примерно в четыре раза, а средняя заработная плата выше более чем в два раза. Это в конечном счёте сводит на нет способность Украины противостоять российской агрессии и служить образцом для подражания для других стран региона, которые добиваются более тесных отношений с Западом.

Кроме того, как пишет издание, Украину охватила волна национализма, которая распространилась по большей части Восточной Европы. «Ультраправые структуры перерастают в органы безопасности, — утверждает Михаил Минаков. — Это повлечёт за собой долгосрочные неконтролируемые последствия».

Четыре года спустя резиденция «Межигорье» выглядит всё так же идеально: повсюду кристальная чистота, внутреннее убранство и мебель остались нетронутыми, и хором поют канарейки. Интерьер многое говорит о бывших владельцах резиденции: одна комната украшена рыцарскими доспехами, другая — чучелом крокодила, лежащим на дубовом обеденном столе. Алтарь, находящийся во внутренней часовне, заставлен драгоценными иконами, а в главном зале стоит пианино с автографом Джона Леннона.

В один прекрасный день профессор Фредерик Алтис из Йельской школы медицины отправился осматривать резиденцию вместе со своими друзьями. Как сообщает Bloomberg, он отметил, что его возмутило «вульгарное богатство» «Межигорья» при высоком уровне нищеты и обездоленности населения страны. «Это досадно и даже слегка отвратительно, поскольку я понимаю, скольким людям пришлось терпеть лишения, чтобы этот человек жил в таких декорациях», — заявил Алтис.

«О, «майдан»! Мы так верили в него!» — презрительно воскликнула одна гражданка Украины во время недавней встречи с Олейником. «Вы расстроены, потому что вы перестали двигаться вперёд, — ответил он ей. — Но вы должны продолжать бороться».