Bloomberg: «евромайдан» дал Украине шанс на реформы, но она его упустила

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AT: о «российском вмешательстве» американцам кто-то врёт — много вопросов к ФБР и Минюсту American Thinker
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Guardian сравнила Цукерберга с Франкенштейном, а Facebook — с монстром Guardian
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T-Online: Россия не потянула серийное производство «чудо-оружия» T-Online
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Asia Times: эксперты усомнились в «стратегическом эффекте» российского гиперзвукового оружия Asia Times
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Daily Mail: звезду Трампа на «Аллее славы» охраняют «русские солдаты» Daily Mail
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СМИ: Таксисты Мадрида и Барселоны решили завершить забастовку против Uber
Таксисты в Мадриде и Барселоне решили в среду завершить забастовку против онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок Uber и Cabify.
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Минобороны России опубликовало засекреченные документы о создании ВДВ
Минобороны России ко Дню Воздушно-десантных войск опубликовало на своем сайте уникальные исторические документы о создании и становлении этого рода войск. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций.
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Глава Минюста Турции прокомментировал введённые против него санкции США
Глава Минюста Турции Абдулхамит Гюль, комментируя санкции США, заявил, что не располагает денежными счетами за пределами страны.
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США рассматривают возможность введения пошлин в размере 25% на китайский импорт
Американские власти изучают возможность введения пошлин в размере 25% на китайский импорт на сумму $200 млрд.
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Свищёв об отказе Усика от звания Героя Украины: его все уже просто «достали»
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
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Музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга» пройдёт с 5 по 20 сентября
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Крыма — Дворцы Санкт-Петербурга» пройдёт с 5 по 20 сентября, сообщает Newinform.
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В США идентифицировали убийцу врача Джорджа Буша — старшего
Американская полиция заявила, что установила личность человека, которого подозревают в убийстве Марка Хауснехта — кардиолога бывшего президента США Джорджа Буша — старшего.
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Губерниев высказался о ДТП с участием автомобиля Смолова
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о ДТП с участием автомобиля форварда «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдора Смолова.
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В МИД Турции заявили о намерении принять ответные меры на американские санкции
Министерство иностранных дел Турции опубликовало заявление, в котором говорится, что страна готова принять ответные меры на американские санкции.
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Анатолий Карпов посетил шахматный фестиваль в Екатеринбурге
Международный гроссмейстер Анатолий Карпов посетил Всероссийская шахматный фестиваль Eurasia Open в Екатеринбурге, сообщает kp.ru.
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Блинкова заменит Мугурусу на турнире WTA в Сан-Хосе
Россиянка Анна Блинкова заменит испанку Гарбинье Мугурусу в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сан-Хосе.
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По запросу США в Европе задержали обвиняемых в кибератаках троих украинцев
Трое граждан Украины были задержаны в Европе по запросу США. Американские правоохранительные органы обвиняют их в кибератаках и причастности к хакерской группировке FIN7.
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На «Летних балетных сезонах» в Москве покажут спектакль «Дон Кихот»
В пятницу, 3 августа, на «Летних балетных сезонах» в Москве покажут спектакль «Дон Кихот», сообщает «Утро.ру».
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Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в четырёх городах Хакасии
Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» прошла в четырёх городах Республики Хакасия, сообщает kp.ru.
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В Англии рассматривают возможность подачи заявки на проведение ЧМ-2030 по футболу
Футбольная ассоциация Англии (FA) рассматривает возможность подачи заявки на организацию и проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.
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В Ярославской области вводят особый противопожарный режим с 2 августа
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ о введении особого противопожарного режима, сообщает kp.ru со ссылкой на правительство региона. Документ вступает в силу 2 августа.
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ПАОК разгромил «Базель» и стал соперником «Спартака» в третьем раунде отбора ЛЧ
Греческий ПАОК одержал разгромную победу над швейцарским «Базелем» в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
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Белый дом прокомментировал призыв Трампа к Минюсту по поводу дела о «российском вмешательстве»
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала тот факт, что президент США Дональд Трамп обратился к главе Минюста США Джеффу Сешнсу с призывом прекратить расследование дела о якобы осуществлённом Россией вмешательстве в американские выборы.
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«Интер» арендовал у «Атлетико» футболиста сборной Хорватии
Миланский «Интер» объявил по переходе защитника сборной Хорватии Шиме Врсалько на правах аренды из мадридского «Атлетико».
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В ООН назвали спекуляцией сообщения о пытках в отношении убитых в ЦАР журналистов
Представитель миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (MINUSCA) Владимир Монтейро назвал спекуляцией сообщения о применённых пытках в отношении троих погибших в ЦАР российских журналистов.
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Кремлёв об Усике: он и свою страну любит, и к другим уважительно относится
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
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СМИ: Турция заявила о готовности пойти на ответные меры из-за принятых США санкций
В Турции заявили о готовности принять ответные меры против США в связи с решением Вашингтона ввести санкции против министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.
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Сезон ночных экскурсий начнётся на ВДНХ с 3 августа
Сезон ночных экскурсий начнётся на ВДНХ с пятницы, 3 августа, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
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В МЧС предупредили о граде и штормовом ветре в Адыгее
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупредило о граде и штормовом ветре в Адыгее, сообщают «Юга.ру».
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Журова высказалась об отказе Усика от звания Героя Украины
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова высказала мнение о нежелании украинского боксёра Александра Усика получать звание Героя Украины.
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Во французской Лиге 1 в новом сезоне будет использоваться система VAR
Во французской Лиге 1 с начала сезона-2018/19 будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).
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Освобождённая палестинская активистка рассказала о пережитом в израильской тюрьме
Освобождённая из израильской тюрьмы 30 июня палестинская активистка Ахед Тамими рассказала RT о пережитом опыте и о своих планах на будущее. Тамими восемь месяцев находилась в тюрьме по обвинениям в рукоприкладстве в отношении израильского военного.
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Крыховяк поделился впечатлениями от перехода в «Локомотив»
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от перехода в российский клуб.
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Сенат США одобрил оборонный бюджет страны на сумму более $700 млрд
Сенат США принял оборонный бюджет на 2019 финансовый год в размере почти $717 млрд.
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Роспотребнадзор посоветовал сократить рабочий день в жаркую погоду
Роспотребнадзор посоветовал уменьшить занятость сотрудников на четыре часа при температуре выше +30,5 °C. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт ведомства.
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Червиченко назвал Смолова позором российского футбола
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко жёстко раскритиковал нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова за его выступление на домашнем чемпионате мира по футболу 2018 года.
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Глава СЖР заявил, что нападение на журналистов в ЦАР напоминает аналогичный случай в Югославии
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал RT, что гибель журналиста Орхана Джемаля, режиссёра Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) напоминает аналогичную гибель советских работников СМИ Виктора Ногина и Геннадия Куринного в 1991 году в Югославии.
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ЦСКА официально объявил о трансфере Эрнандеса
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о переходе уругвайского нападающего Абеля Эрнандеса из английского «Халл Сити».
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Хачанов проиграл Кудле во втором круге турнира ATP в Вашингтоне
Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от американца Дениса Кудлы в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне.
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В Киеве 70 человек пострадали в результате отравления шаурмой
В Киеве 70 человек, включая 10 детей, пострадали от отравления шаурмой.
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ФРС сохранила базовую ставку в США
Федеральная резервная система Соединённых Штатов сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,75—2% годовых.
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Усик объяснил, почему не выкрикивал «Слава Украине» после победы над Гассиевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, почему после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) не скандировал лозунг «Слава Украине».
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Председатель СЖР рассказал об особенностях работы журналистов в горячих точках
Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв рассказал RT, в чём заключается специфика работы журналиста в горячих точках.
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Доктор исторических наук РАН оценил украинские учебники
Научный директор Российского военно-исторического общества, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории, доктор исторических наук РАН Михаил Мягков в беседе с ФАН оценил украинские учебники.
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Усик о критике: пускай соберут недовольных, которым я не нравлюсь, и я с ними выйду драться
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик ответил на критику в свой адрес, появившуюся после его победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который состоялся в Москве.
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США ввели санкции в отношении глав Минюста и МВД Турции
США ввели санкции в отношении министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.
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В Краснодаре оценили ущерб от ДТП с участием автомобиля Смолова
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара Владимир Архипов назвал сумму ущерба, который понёс город в результате ДТП с участием автомобиля нападающего сборной России и ФК «Краснодар» Фёдора Смолова.
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Эрдоган призвал США отказаться от угроз в адрес Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Вашингтону не стоит угрожать Анкаре.
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В Москве присудили премии в области литературы и искусства
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении премий в области литературы и искусства за 2018 год. Документ опубликован на портале мэра и правительства.
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В одном из городских округов Оренбургской области ввели режим ЧС из-за возгорания в степи
В Кувандыкском городском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Оренбургской области.
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Три российские биатлонистки будут выступать за сборную Украины
Россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко проходят процесс натурализации и будут выступать за сборную Украины по биатлону на международных соревнованиях.
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Эксперт объяснил намерение Порошенко предъявить России иск желанием повысить рейтинг
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал в беседе с RT планы президента Украины Петра Порошенко выдвинуть против России иск за «нанесённый ущерб в Донбассе».
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МИД: погибших журналистов отговаривали в ЦАР от посещения опасных районов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правоохранительные органы Центрально-Африканской Республики (ЦАР) отговаривали российских журналистов от посещения опасных районов страны.
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В сети появилось видео ДТП с участием автомобиля Смолова
В интернете появилась видеозапись, на которой зафиксирована авария в Краснодаре с участием автомобиля нападающего сборной России и ФК «Краснодар» Фёдора Смолова.
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Эксперт оценил названные «Нафтогазом» способы остановки строительства «Северного потока — 2»
Эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в беседе с RT заявление коммерческого директора «Нафтогаза» о том, что американские санкции или позиция датской стороны могут остановить строительство «Северного потока — 2».