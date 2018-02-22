Обозреватель: «поэт евромайдана» повинилась перед Одессой и Донбассом

Украинская писательница и переводчик Евгения Бильченко, которую ранее назвали «поэтом евромайдана», заявила, что разочаровалась в так называемой революции достоинства. Как передаёт «Обозреватель», Бильченко заявила, что в «бархатных революциях» нет ничего хорошего, а также попросила прощения у Донбасса и Одессы.
Украинская писательница и переводчик Евгения Бильченко, которую ранее назвали «поэтом евромайдана», заявила, что разочаровалась в так называемой революции достоинства. Как сообщает «Обозреватель», на своём персональном сайте она написала обращение «бывшего поэта «майдана» к Западу».
«Уже на Майдане я видела, что происходит перехват протеста либерально-националистическими силами, но боялась себе признаться в этом. После этого вслед за молодыми украинскими романтиками, поддавшимися пропаганде, я стала волонтёром, посещала фронт и госпитали», — пишет Бильченко.
Как продолжает украинское издание, она также заявляет, что в Донбассе нет российской армии, и при этом отрицает гражданскую войну как таковую.
«На Украине сложилась установка на русского «агрессора», хотя никаких доказательств присутствия регулярной армии в Донбассе нет. В России и среди «Антимайдана» сложилась позиция гражданской войны, с утверждением полного отсутствия русских сил. В ополчении сложилось мнение, что Россия там добровольно есть и будет идти до конца», — говорится в письме.
Также поэтесса просит прощения у Донбасса.
«Ничего нет в «бархатных революциях» хорошего, кроме сердец тех первых вышедших на площадь людей, которых положили на алтарь олигархических интересов и которых я не могу ни забыть, ни предать, — остаётся только взять на себя вину. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас — мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «персонально несёт ответственность» за «вмешательство России» в американские выборы, так как он руководит страной, которую в этом подозревают.
В сирийской Восточной Гуте после освобождения от боевиков восстановили десять поликлиник. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главного районного инженера по восстановлению медучреждений Мануаль Альбер.
На Украине мэр города Днепр Борис Филатов заявил, что кандидаты на должности директоров школ, которые проявляли симпатию к России, будут «либо уволены, либо не приняты на работу». Об этом написал в Facebook.
Депутат Европейского парламента от Латвии Мирослав Митрофанов заявил, что власти страны поменяют отношение к России в случае изменений во взаимодействии Москвы и Вашингтона. Об этом он сказал в интервью Rubaltic.
Федеральное бюро расследований США не зафиксировало попыток со стороны России атаковать инфраструктуру промежуточных выборов в Соединённых Штатах, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рэй.
Советник президента Франции Эммануэля Макрона Александр Беналля во время первомайской демонстрации в Париже напал на участника манифестации. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на видеозапись инцидента.
Кинологи проверили здание одного из учебных корпусов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Персонал одного из зданий Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова эвакуирован из-за обнаруженной записки с сообщением о минировании. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Официальный представитель Государственного департамента Хезер Науэрт в ходе брифинга заявила, что обвинения российской стороны в адрес граждан США по делу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера абсурдны.
Заммэра, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что первыми Московскими центральными диаметрами смогут пользоваться 90 млн пассажиров в год. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга заявила, что средства массовой информации неправильно интерпретировали ответ президента США Дональда Трампа на вопрос, являются ли США «мишенью» для России.
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН оценил заявление председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о том, что ЕС будет симметрично отвечать на возможные протекционистские меры со стороны США, ущемляющие торговые интересы Евросоюза.
Федеральный окружной суд Вашингтона постановил арестовать российскую гражданку Марию Бутину. 16 июля стало известно о задержании в США Бутиной за незарегистрированную деятельность в качестве агента. Сама Бутина настаивает в суде на своей невиновности. Следующее заседание суда в Вашингтоне по её делу состоится 24 июля.