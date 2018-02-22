Обозреватель: «поэт евромайдана» повинилась перед Одессой и Донбассом

Украинская писательница и переводчик Евгения Бильченко, которую ранее назвали «поэтом евромайдана», заявила, что разочаровалась в так называемой революции достоинства. Как передаёт «Обозреватель», Бильченко заявила, что в «бархатных революциях» нет ничего хорошего, а также попросила прощения у Донбасса и Одессы.

Украинская писательница и переводчик Евгения Бильченко, которую ранее назвали «поэтом евромайдана», заявила, что разочаровалась в так называемой революции достоинства. Как сообщает «Обозреватель», на своём персональном сайте она написала обращение «бывшего поэта «майдана» к Западу».

«Уже на Майдане я видела, что происходит перехват протеста либерально-националистическими силами, но боялась себе признаться в этом. После этого вслед за молодыми украинскими романтиками, поддавшимися пропаганде, я стала волонтёром, посещала фронт и госпитали», — пишет Бильченко.

Как продолжает украинское издание, она также заявляет, что в Донбассе нет российской армии, и при этом отрицает гражданскую войну как таковую.

«На Украине сложилась установка на русского «агрессора», хотя никаких доказательств присутствия регулярной армии в Донбассе нет. В России и среди «Антимайдана» сложилась позиция гражданской войны, с утверждением полного отсутствия русских сил. В ополчении сложилось мнение, что Россия там добровольно есть и будет идти до конца», — говорится в письме.

Также поэтесса просит прощения у Донбасса.

«Ничего нет в «бархатных революциях» хорошего, кроме сердец тех первых вышедших на площадь людей, которых положили на алтарь олигархических интересов и которых я не могу ни забыть, ни предать, — остаётся только взять на себя вину. Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас — мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», — написала она.