Tagesspiegel: Габриэль заставляет ЕС усомниться в надёжности Германии

Министр иностранных дел Германии выступает за постепенную отмену антироссийских санкций, хотя это не соответствует позиции правительства. Тем не менее Ангела Меркель никак не комментирует его индивидуализм. По версии Der Tagesspiegel, молчание канцлера вызывает в ЕС недоумение по поводу политики Берлина в отношении Москвы, а ситуация в целом заставляет европейских партнёров сомневаться в надёжности Германии.

Внешняя политика Германии сейчас являет собой жалкую картину, пишет корреспондент немецкой газеты Der Tagesspiegel Клаудиа фон Зальцен. На Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль ясно дал понять, что в действующем правительстве нет единства по центральному внешнеполитическому вопросу — по политике в отношении России.

Габриэль высказался за постепенную отмену санкций, введённых из-за войны Москвы на Украине, разъясняет издание. При этом он заметил, что знает о несовпадении его точки зрения с официальной позицией. Однако если глава МИД не представляет позицию правительства — то чью тогда? Может ли министр после встречи с российским коллегой перед камерами выражать своё личное мнение?

По версии автора статьи, когда политик от партии СДПГ выносит разногласия с ХДС/ХСС на международный уровень, это подаёт партнёрам Германии не лучший сигнал и «вызывает сомнения во внешнеполитической надёжности Германии».

Как отмечает Der Tagesspiegel, политики из партии канцлера ХДС/ХСС выразили несогласие с позицией Габриэля, однако сама Ангела Меркель до сих пор никак не прокомментировала его индивидуальную инициативу. При этом едва ли можно терпеть министра, который в такой манере дистанцируется от правительства, подчёркивает издание. Габриэль поступает подобным образом не впервые: уже после встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2015 году он призывал к постепенной отмене санкций, добавляя, что таково его личное мнение. Однако Меркель не мешала ему и тогда. «Молчание Меркель вызывает проблемы и потому, что оно оставляет европейских партнёров в недоумении по поводу того, не отходит ли Германия постепенно от общей политики в отношении России», — настаивает журналист издания.

Вопрос о том, при каких условиях можно снять санкции, не технический момент, а основа отношений с Россией, уверяет немецкая газета. До сих пор ЕС подчёркивал, что Москва сначала должна выполнить все обязательства по Минским соглашениям. «Потому что только когда Россия выведет свои танки из Донбасса и отзовёт своих бойцов, а Киев снова получит контроль над внешней границей, война на Украине закончится», — считает Клаудиа фон Зальцен.

Министр иностранных дел, который, вопреки здравому рассудку, выступает за постепенную отмену санкций, по-видимому, больше заинтересован в хороших экономических отношениях с Россией, чем в мире на Украине, продолжает автор статьи. Усилия правительства Германии, направленные на прекращение войны, на протяжении ряда лет не приносят никаких результатов.

Миротворческие войска ООН в Донбассе могли бы стать выходом из ситуации, однако немецкий министр иностранных дел был слишком занят, чтобы заниматься этим вопросом. Свою первую встречу по Украине в качестве главы МИД Габриэль пропустил, предпочтя похваляться в Берлине своим участием в освобождении немецкого журналиста Дениза Юцеля из турецкой тюрьмы. «Таким образом, Германия на данный момент провалилась как посредник, — подчёркивает Der Tagesspiegel. — Противоречие между внешнеполитическими притязаниями министра и его поступками едва ли могло быть больше».