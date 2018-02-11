Bild: в Кремле открывают шампанское — «дестабилизация Германии» приносит плоды

С подачи последнего «шрёдерианца» Зигмара Габриэля «дружественные Москве» немецкие социал-демократы «восстали» против своего проевропейского председателя Мартина Шульца, пишет Bild. В результате экс-глава Европарламента отказался войти в новое коалиционное правительство Германии. Более того, «значительному влиянию Кремля в ключевой инстанции» — МИД ФРГ — теперь ничего не угрожает, отмечает автор статьи Рихард Фолькманн.
«В Кремле открывают шампанское», — комментирует немецкий таблоид Bild новость об отказе председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и бывшего главы Европарламента Мартина Шульца войти в новое коалиционное правительство ФРГ.
Если бы Шульцу удалось «изгнать из рая» последнего известного «шрёдерианца» Зигмара Габриэля и занять его место в МИД Германии, то «значительному влиянию Кремля в ключевой инстанции» пришёл бы конец. Ведь при таком министре иностранных дел, как Мартин Шульц, который обладает многолетним опытом в европейской политике, Москва больше бы не смогла рассчитывать на дружелюбие со стороны Берлина, поясняет автор статьи Рихард Фолькманн.
«После того как Габриэль успешно подтолкнул свою СДПГ к восстанию против Шульца, у действующего и, пожалуй, будущего министра иностранных дел ФРГ теперь все козыри на руках», — отмечает немецкий журналист.
«С Габриэлем в качестве флагмана» призывы ослабить санкции против Российской Федерации будут исходить не только от «дружественных Москве» немецких социал-демократов, но и от консерваторов, опасается Фолькманн.
Буквально на прошлой неделе премьер-министры восточных федеральных земель Германии назвали штрафные меры против России «неэффективным инструментом» и потребовали их отменить, напоминает автор статьи. В свою очередь, Восточный комитет немецкой экономики и вовсе призвал Берлин задуматься о введении санкций против США, если Вашингтон, как и планировал, всё же накажет европейские компании за торговлю с Российской Федерацией, подчёркивает немецкий журналист.
«Деятельность Кремля по общественно-политической дестабилизации в ФРГ, судя по всему, приносит плоды, — делает вывод Рихард Фолькманн. — Германия должна знать, где её место и где она хочет быть, иначе последним смеяться будет Путин».
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