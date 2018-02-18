Bild: главе МИД ФРГ объяснили, почему первый шаг к примирению за Москвой

В первый же день Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выступил за «примирение с Россией» и пошаговую отмену антироссийских санкций, пишет Bild. Впрочем, как отмечает немецкий таблоид, видные политические деятели Германии не заставили себя долго ждать и объяснили министру, почему не стоит идти навстречу Москве в вопросе штрафных мер и «воодушевлять господина Путина».

У одного из лидеров немецких социал-демократов и по совместительству министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля «каждый день новая тема», пишет Bild.



Так, например, буквально вчера глава МИД ФРГ выступил за «примирение с Россией», поясняет немецкий таблоид. Если удастся отвести тяжёлое вооружение и установить перемирие на востоке Украины, то в этом случае Европа должна «приступить к пошаговой отмене санкций», заявил Габриэль на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности.



Предложение немецкого министра иностранных дел, однако, вызвало волну критики в Германии, отмечает Bild.



«Нельзя смягчать санкции до тех пор, пока Россия не перестанет нарушать международное право», — констатировала в интервью немецкому таблоиду председатель фракции зелёных Катрин Гёринг-Эккард.



По её словам, в вопросах «аннексии» Крыма и войны на востоке Украины ничего не изменилось. «Ориентированная на ценности внешняя политика требует приверженности и непоколебимости. Здесь нельзя руководствоваться экономическими интересами», — добавила Гёринг-Эккард.



В свою очередь, глава комитета иностранных дел бундестага Норберт Рёттген и вовсе убеждён, что идти навстречу России в вопросе санкций — «совершенно неверный сигнал». По его мнению, это лишь «воодушевит господина Путина», подчёркивает Bild.



«Во время переговоров по созданию коалиционного правительства мы пришли к соглашению с Социал-демократической партией Германии (СДПГ), что первый шаг именно за Россией. До тех же пор, пока российское правительство не реализует Минские соглашения, идти ей навстречу в вопросе санкций — совершенно неверный сигнал. Кроме того, это воодушевит господина Путина ничего не менять в своей нынешней политике», — выразил уверенность Норберт Рёттген.



И всё же, признаёт таблоид, несмотря на критику, сегодня министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль — «самый любимый в Германии политик после председателя бундестага Вольфганга Шойбле».