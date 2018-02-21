1+1: поляк избил украинцев из-за их национальности

В Варшаве поляк избил двоих украинцев из-за их национальности. Как передаёт «1+1», пострадавшим наложили швы на голову, а нападавшему грозит до пяти лет тюрьмы за избиение на национальной почве.

Избили за то, что украинцы. В Польше произошло новое нападение на наших соотечественников. В автобусе на глазах у других пассажиров поляк с кулаками набросился на двоих украинцев из-за их национальности. Потерпевшим понадобилась помощь медиков. Это произошло в Варшаве. О подробностях оттуда расскажет Маргарита Ситник.

МАРГАРИТА СИТНИК, корреспондент: Нападение произошло на этой остановке в Варшаве. Двое украинцев ждали тут автобус. Когда они садились в него, одного из них толкнул какой-то человек, а в самом автобусе во время движения он стал придираться к обоим украинцам, кричать на них и оскорблять на глазах пассажиров.

МАРТА СУЛЕВСКА, пресс-секретарь районной полиции Варшавы: Когда автобус двигался, этот мужчина подошёл к ним и начал бить их кулаком по голове. Он выкрикивал оскорбления — из-за национальности мужчин. Когда автобус остановился, он вышел и убежал. На место вызвали скорую, которая забрала потерпевших в госпиталь.

Украинцам наложили на голову швы и отпустили. Нападавшего нашла полиция. Им оказался 27-летний поляк. Прокуратура выдвинула ему обвинение в избиении на национальной почве из хулиганских побуждений. Агрессору грозит до пяти лет тюрьмы.

МАРГАРИТА СИТНИК: Кто эти украинцы и что они делают в Варшаве, в полиции не говорят, поскольку украинцы не хотят, чтобы кто-нибудь узнал, что на них напали.

Маргарита Ситник, Евгений Тонюк, Варшава, «1+1».

Дата выхода в эфир 20 февраля 2018 года.