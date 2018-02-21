Волкер: одними комплексами Javelin США на Украине не ограничатся

Ракетные комплексы Javelin будут лишь частью американской помощи для Украины, заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. В интервью «Украинской правде» дипломат рассказал, что цель США – восполнить пробелы в вооружении украинской армии и повысить способность ВСУ защищать свою территорию.
Противотанковые ракетные комплексы Javelin будут частью американской помощи для Украины, однако речь идёт о гораздо большем. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало чёткое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времён Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины. Да, комплексы Javelin будут частью такой помощи, но речь идёт о гораздо большем. Наша цель — восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию», — заявил Волкер.
Он добавил, что США сохранят помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, однако Украина получит право покупать то вооружение, которого ей не хватает.
Вместе с тем Волкер подчеркнул, что поставки оружия на Украину не смогут завершить конфликт.
«Дело в том, что задача иная. Не стоит задача вернуть территорию с помощью этого оружия или решить конфликт — для этого у нас есть дипломатические переговоры, для этого мы договариваемся о миротворцах.
Дело в том, что задача иная. Задача в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться. Украину атакуют. Тут продолжается горячая война. Украинские солдаты гибнут каждую неделю.Украина как независимое государство имеет право на защиту, и мы можем поддержать её способность обороняться», — отметил американский дипломат.
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