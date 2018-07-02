Deutsche Welle: протесты в Молдавии напоминают украинский «евромайдан»

После нескольких дней протестов в Кишинёве, которые напомнили об украинском «евромайдане», оппозиционные партии сформировали новый альянс, пишет Deutsche Welle. Он возник, как утверждается в статье, не из-за стремления к власти, а из-за общей цели побороть коррупцию, манипуляции правосудием, а также «плотную сеть олигархов» в этой стране.

Новый фронт сопротивления был создан двумя проевропейскими оппозиционными политиками: Андреем Нэстасе, главой партии «Достоинство и правда», и Майей Санду, лидером партии «Действие и солидарность».

Нынешняя волна новых массовых протестов возникла после того, как суд из-за предполагаемых нарушений в ходе голосования аннулировал результаты выборов мэра Кишинёва, которые состоялись 3 июня этого года и на которых победу, по всей видимости, одержал Нэстасе.

Верховный суд страны поддержал этот вердикт, что стало неожиданностью, поскольку международные наблюдатели и даже проигравший во втором туре кандидат назвали результаты голосования верными.

Своё решение суд обосновал тем, что партия Нэстасе вела в день выборов «неразрешённую агитацию». Многие молдаване увидели в этом вердикте отчаянную попытку правящей Демократической партии и её лидера олигарха Влада Плахотнюка сохранить политический контроль над страной, говорится в статье.

Согласно предварительным опросам, в преддверии намеченных на эту осень парламентских выборов самыми сильными партиями являются «Действие и солидарность» и Партия социалистов, возглавляемая «пророссийским» президентом страны Игорем Додоном.

Среди молдавских избирателей пока царит раскол. Те, кто выступает против правительства, заявляют, что между Плахотнюком и Додоном существует тайный альянс, цель которого любым способом дискредитировать проевропейских политиков. Огромное количество молдаван, особенно разочарованная молодёжь, покидают страну и едут за рубеж в поисках работы и нормальной жизни.

Между тем Нэстасе предупреждает о «сценарии Януковича», намекая на антиправительственные волнения, которые разразились на Украине пять лет назад и стали известны как «евромайдан». По словам лидера партии «Достоинство и правда», этот сценарий может претворить в жизнь Плахотнюк, и подобный исход будет несовместим с демократией, а также будет неприемлем для граждан Молдавии.

«Наша цель — высвободить страну из этой мёртвой хватки и восстановить демократию и стабильность в нашей стране», — подчеркнул Нэстасе.

Его коллега Майя Санду считает аннулирование результатов недавних «свободных и честных» выборов мэра Кишинёва доказательством того, что Плахотнюк контролирует все государственные органы, в том числе судебные. По её мнению, в стране сложилась критическая ситуация.

«Мы хотим работать вместе со всеми, кого волнует обеспечение демократии в Молдавии», — отметила Санду.

Между тем новый оппозиционный альянс призывает к дальнейшим демонстрациям в центре молдавской столицы, и, как ожидается, на них будут присутствовать многие жители страны, пишет Deutsche Welle.