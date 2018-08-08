Как ездили, так и будем — как на Украине реагируют на возможную отмену ж/д сообщения с Россией

Украинцы не верят, что возможное прекращение железнодорожного сообщения с Россией скажется на пассажиропотоке между странами. Как выяснили журналисты «Вестей», жители Украины и россияне из приграничных областей будут пользоваться автобусами и маршрутками, кроме того, от данной ситуации может выиграть и Белоруссия, которая после отмены авиационного сообщения стала настоящим авиахабом между Киевом и Москвой.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что его ведомство рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой. Речь не только о поездах, отправляющихся в российскую столицу, но и обо всём железнодорожном сообщении с Россией. «Вести» решили разобраться, как быть украинцам, которым по-прежнему нужно ездить в Россию по профессиональным делам или к родственникам.

Как пишут украинские журналисты, Харьков находится близко к границе с Россией, а российский Белгород был и остаётся тесно связанным с первой столицей Украины. Ещё в советское время между двумя областными центрами курсировали электрички и автобусы. Многие белгородцы учились и работали в Харькове, многие на выходные выбирались в Харьков за покупками и на футбол. Электричка и даже поезд повышенной комфортности связывали два города ещё совсем недавно. Теперь из Харькова на электричке можно доехать только до приграничной Казачьей Лопани — а дальше пересадка. Поэтому большинство жителей Харькова и Белгорода ездят друг к другу на маршрутках, автобусах и попутках.

«Я постоянно езжу к сыну в Харьков на выходные — проведать внуков, в основном автобусы и маршрутки. Как Украина отменила электричку, так появилось сразу больше автобусных маршрутов. Это быстрее, удобнее, но немного дороже. Хочешь ехать с комфортом — можешь ехать на такси. Это стоит около 700 рублей. Кстати, можно уехать практически в любое время. Я не замечу, если Украина отменит поезда в Россию», — рассказала журналистам жительница Белгорода Тамара.

В харьковской службе такси, которая возит пассажиров по маршруту Харьков — Белгород, пожаловались на отсутствие клиентов. «Вестям» рассказали, что большинство людей едут в Москву и Петербург, а жители приграничных областей предпочитают недорогой автобус или добираются автостопом.

Также там поведали, что с каждого пассажира смена пограничного поста нелегально получает 50 гривен. И такая ситуация не только между Харьковом и Белгородом. Пассажиры часто пишут в соцсетях о поборах с украинской стороны — за 50 гривен украинские таможенники не заставляют пассажиров предъявлять к досмотру багаж. А с увеличением пассажиропотока через автомобильные пропускные пункты нелегальный заработок на границе увеличится.

В одной из компаний, которая осуществляет перевозки пассажиров из Киева в Москву и Санкт-Петербург, журналистам сообщили, что готовы к вероятному наплыву пассажиров.

«Конечно, мы сразу начнём расширять парк машин за счёт приобретения в лизинг автобусов с пробегом из Европы. Может быть, поначалу будет хромать сервис, но наши клиенты любят экономить, а не отвлекаться на всякую мишуру в виде бесплатной минералки или стюардесс в форменной одежде. Путь не близкий — и люди готовы к тому, что в дороге надо постараться максимально отдохнуть, хотя в автобусе это тяжело. Мы справимся, если поезда прекратят ходить в Москву», — рассказал «Вестям» представитель компании-перевозчика.

Сегодня доехать до России можно на 13 поездах, на двух молдавских и одном поезде московского комплектования. Из Харькова в российскую столицу следуют целых три поезда, а в Санкт-Петербург — один. Из Киева можно ежедневно отправиться в Москву и Питер. Также в Москву можно доехать из Львова, Хмельницкого, Одессы и Кривого Рога без пересадок.

Если железнодорожное сообщение между Украиной и Россией будет остановлено, то всем, кто едет в комфортных условиях в поезде, придётся переместиться в неудобные автобусные кресла. Но есть и другой вариант. После прекращения прямых авиаперелётов между Украиной и Россией в Белоруссии организовали настоящий авиахаб. Украинцы и россияне летают друг к другу через Минск. Белорусы зарабатывают на этом пассажиропотоке приличные деньги, которые раньше доставались украинским авиакомпаниям и аэропортам. Как полагают журналисты, в случае с отменой поездов Минск организует пассажирские перевозки с пересадкой в Белоруссии.