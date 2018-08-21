Guardian: новый глава британского МИД начнёт работу с призыва к усилению антироссийских санкций

Владимир Путин сделал мир «более опасным», собирается сказать во время своего выступления в Вашингтоне новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. От лица своей страны дипломат продолжит критику российских усилий, «подрывающих» западные демократии, и призовёт страны ЕС «встать плечом к плечу» с США и ужесточить санкции в отношении Москвы, сообщает The Guardian.

Новый министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант собирается призвать страны ЕС сплотиться, «встать плечом к плечу» с США и ввести более развёрнутые санкции в отношении России, сообщает The Guardian.

В своём первом выступлении с момента назначения на пост главы МИД страны Хант продолжит критику российский усилий, якобы направленных на разрушение либеральных демократий. Во время предстоящей речи в Вашингтоне от лица своей страны министр заявит, что президент Владимир Путин сделал мир «более опасным» и что после атаки с применением химического оружия в Солсбери Евросоюз должен предпринять меры, чтобы заставить Россию «придерживаться международного права» и предотвратить её дальнейшие «вмешательства» в дела западных демократий.

«Сегодня Великобритания просит своих союзников пойти дальше и призывает Европейский союз сделать так, чтобы его санкции в отношении России носили более всесторонний характер, чтобы мы действительно встали плечом к плечу с США. А это значит всем вместе обращать внимание и отвечать на преступления, когда бы и где бы они ни случались — от улиц Солсбери до того, что произошло с Крымом», — приводит издание слова из речи Ханта.

В интервью британским СМИ министр, которому предстоит провести в Вашингтоне ряд встреч с американскими высокопоставленными лицами, включая госсекретаря США Майка Помпео, признал, что Дональд Трамп — президент достаточно противоречивый. Однако, как подчеркнул Хант, Америка сделала очень многое в ответ на нападение в Солсбери, в котором Лондон обвиняет Москву.

Впрочем, The Guardian считает, что в реальности страны ЕС вряд ли пойдут на усиление антироссийских санкций — слишком сильны разногласия между теми, кто придерживается более жёсткой позиции в отношении России, и теми, кто стремится сохранить с ней политические и экономические контакты.

По мнению издания, по сравнению со своим предшественником Борисом Джонсоном новый глава британского МИД собирается придерживаться более критического тона.