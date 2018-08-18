Sky News: Найджел Фарадж возвращается, чтобы спасти брексит

Бывший лидер партии UKIP Найджел Фарадж возвращается в большую политику, чтобы осуществить жёсткий вариант выхода страны из Евросоюза, сообщает Sky News. В интервью телеканалу политик заявил, что его цель — стать выразителем голоса британского народа, интересы которого предаёт правительство. По утверждению Фараджа, вариант выхода из ЕС, предложенный Терезой Мэй, не имеет ничего общего с брекситом, за который проголосовали британцы.

Бывший лидер UKIP (Партия независимости Соединённого Королевства) Найджел Фарадж заявил, что возвращается в большую политику, чтобы, как он выразился, бороться с «предательским планом» Терезы Мэй по брекситу. В сегодняшнем номере The Daily Telegraph мистер Фарадж пишет, что достигнутое премьер-министром в Чекерсе* соглашение не вернёт Британии контроль над границами и право на рыбную ловлю, а также не даст возможности заключать соглашения о свободной торговле с другими странами.

И сейчас с нами на прямой связи из Вестминстера находится Найджел Фарадж. Добрый день, мистер Фарадж. Сегодня на страницах The Daily Telegraph вы с помпой сообщили о своём возвращении в большую политику. Признаться, я и не знал, что вы из неё уходили. Поэтому начнём с начала, где вы были и что замышляли? Сидели на пляже, попивали джин-тоник?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, член Европейского парламента: Нет! Послушайте, я всё ещё член Европейского парламента. И, да, я действительно не отошёл от дел. Но при этом я не проводил кампаний по стране. Я, как и многие другие, доверил парламенту и правительству заняться брекситом, выполнить поручения, которые им дал британский народ.

Теперь мне ясно, если мы доверим политикам воплощение брексита, мы не получим то, за что мы голосовали. Поэтому, на мой взгляд, пришло время вновь привлечь внимание общества, перезапустить кампанию в поддержку брексита. И именно этим я собираюсь заняться.

С моими коллегами из Leave means leave (Выход — значит выход. — ИноТВ) мы отправимся в турне по стране, будем проводить большие встречи с местными жителями, раздавать листовки, откроем уличные стенды и заведём боевой автобус. И давайте заставим голос народа быть услышанным. Потому что, на мой взгляд, многие наши депутаты недооценивают силу существующих настроений.

Итак, вы возвращаетесь, как «брекситовский Терминатор», будете совершать поездки, чтобы изменить будущее страны, которой так повезло. Что больше всего вас беспокоит в стратегии по брекситу, которая была принята на встрече в Чекерсе?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Мы проголосовали за то, чтобы быть независимой страной, вне Евросоюза и его структур. Стратегия, к которой пришли в Чекерсе, предполагает, что Великобритания продолжит жить в соответствии со сводом правил ЕС, который, конечно, также будет включать в себя и новое европейское законодательство.

Смысл брексита в том, что мы должны создавать собственные законы, которые будут устраивать нас в нашей собственной стране. Смысл брексита, за который мы голосовали, заключается в возвращении контроля над нашими границами. И сейчас нет никаких признаков, что это произойдёт. Смысл брексита, за который мы голосовали, в том, что наши территориальные воды и рыба, которая плавает в них, возвращаются к нам. Нет никаких признаков и этого.

Честно говоря, стратегия, выработанная в Чекерсе, и всё то, что происходит в парламенте, — это чистое предательство того, за что голосовали люди, не меньше.

Давайте поговорим об организации, с которой вы будете наиболее тесно работать — Leave Means Leave. Проблема заключается ещё и в самом названии, если перефразировать, — «брексит —значит брексит», а ведь многие люди совершенно по-разному определяют, что это на самом деле означает. Даже некоторые ваши бывшие коллеги по Партии независимости Соединённого Королевства посмотрели на стратегию, принятую в Чекерсе, и сказали: «Знаете, а она и не так уж плоха».

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: Правда? Кто?

Дуглас Карсвелл.

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: О, Карсвелл уж очень давно был коллегой по партии. И, конечно, он из того рода тори, кто не верит в идею контроля над иммиграцией. Поэтому позвольте вас уверить, что 17,4 млн. человек не глупы, они не идиоты, они знали, за что они голосуют. Им надоело, что политики, крупные бизнес-лидеры, средства массовой информации с ними не считаются. Нам до смерти надоело, что нас предают. Пришло время вернуть нам голос, и именно это и намерена сделать наша кампания.

По вашему мнению, бегство без соглашения будет означать «выход из Европейского союза»? Это удовлетворит вас — возврат к правилам ВТО?

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ: В действительности Европейский союз, его компании, продают нам товаров на 80 миллиардов фунтов больше, чем мы им. Хороший переговорщик сказал бы им: «Послушайте, ребята, вам здесь есть, что терять. Давайте по-взрослому. Давайте заключим торговое соглашение по примеру канадского. И ещё есть время это сделать. Иначе мы выйдем не без соглашения, а с соглашением ВТО. Есть Всемирная торговая организация с установленными правилами международной торговли. Конечно, мы должны разобраться с авиабилетами, правами людей, получающих государственную медицинскую помощь — с этими вещами нужно разобраться. Но если ваш аргумент: «Ах, у нас мало времени», тогда давайте избавимся от чиновников и предоставим дело прагматичным бизнесменам и бизнес-леди. Это не самое сложное из того, что нам когда-либо приходилось делать».

Дата выхода в эфир 18 августа 2018 года

*Загородная резиденция премьер-министра Великобритании