Le Figaro: из-за брексита в Великобритании теперь не хватает рабочей силы из Европы

После референдума по брекситу в 2016 году поток трудящихся из Европы в Великобританию сильно сократился, сообщает Le Figaro. Как отмечает издание, чтобы привлечь рабочую силу, половине британских предприятий, которых затронула нехватка кандидатов, пришлось увеличить зарплаты и социальные льготы для своих сотрудников.

После референдума по брекситу в 2016 году поток трудящихся из Европы в Великобританию сильно сократился. В 2017 году, согласно данным Королевского Института персонала и развития, трудовая иммиграция в Великобританию достигла самого низкого уровня с 2013 года, сообщает Le Figaro.

Также, как отмечает французское издание, значительным образом снизилось количество кандидатов на незанятые должности. Сильнее всего перемены сказались на секторах, которые всегда полагались на рабочую силу из других стран: продажи, промышленность и ресторанное дело. Согласно исследованию компании Deloitte, проведённому в 2017 году, «47% трудящихся небританского происхождения, работающих в Великобритании, намерены покинуть страну в ближайшие пять лет».

В целях повышения уровня занятости, работодатели принимают альтернативные решения. Так, например, половина предприятий, которых коснулся кризис, увеличили зарплату и социальные льготы для своих сотрудников. «В условиях, когда кандидатов не так много, работодатели должны не только предлагать привлекательную зарплату, но и дополнительные выгоды», — считает HR-специалист компании Adecco Алекс Флеминг.

Правительство Великобритании в свою очередь «работает не покладая рук», пытаясь привлечь рабочую силу из других стран, отмечает Le Figaro.

«Европейские граждане незаменимы для нашей экономики. Очевидно, что с тех пор, как было принято решение о выходе из Евросоюза, нам хочется, чтобы эти граждане и их семьи могли остаться в Великобритании. Мы продолжим быть открытыми и всегда будем принимать людей, готовых упорно работать на нашу страну», — заявил пресс-секретарь британского правительства.