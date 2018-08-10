Independent: перспективы брексита и дорогое жильё гонят молодёжь из Лондона

Всё больше молодых британцев покидают столицу в поисках лучшей жизни, пишет The Independent со ссылкой на недавнее исследование. Причиной этого «исхода» стали брексит, высокая стоимость проживания, а также ухудшение экологической и криминальной обстановки в Лондоне, отмечает издание.

Сочетание высоких цен на жильё и брексита привело к «исходу» из Лондона. Всё больше молодых людей покидают столицу Великобритании в поисках новой жизни и работы, пишет The Independent со ссылкой на недавно опубликованный доклад.

Исследование, проведённое аналитическим центром Centre for London, показывает, что в конце июня число рабочих мест в Лондоне достигло 5,9 млн. Этот показатель на 1,9% выше, чем в прошлом году, и является наибольшим со времён начала учёта данных в 1996 году.

Однако эксперты предупреждают, что этот рекордный уровень вызван «значительным оттоком» населения из Лондона в другие части Соединённого Королевства и замедлением международной миграции. Всё это свидетельствует, что британская столица становится менее желанным местом для жизни и работы, делает вывод издание.

«Продолжающийся кризис доступного жилья и перспективы брексита снижают привлекательность города. Последнее можно заметить по росту количества двадцатилетних и тридцатилетних, которые покидают столицу», — заявил представитель Centre for London.

В июле средний размер ежемесячной арендной платы в Лондоне впервые превысил рекордные £1600. И хотя в последнее время рост стоимости жилья в столице замедлился, в среднем во втором квартале этого года средняя цена составляла £468 тыс. — более чем в два раза выше, чем в целом по стране, обращает внимание The Independent.

Между тем, по словам экспертов из Centre for London, существуют и другие факторы, вынуждающие людей покидать Лондон. Среди них ухудшение криминальной и экологической обстановки в мегаполисе.

«На протяжении долгого времени считалось, что Лондон сможет легче принять такие удары, как брексит, благодаря его этнокультурному разнообразию. Но недоступность жилья и повышение стоимости проживания в столице способствуют исходу», — считает член совета британского Центра экономических и бизнес исследований (CEBR) Вики Прайс. По её мнению, потеря работников из ЕС и вероятность того, что определённые службы не будут охвачены сделкой по брекситу, сделают город особенно уязвимым.

За последние недели шансы того, что Великобритании придётся покинуть Евросоюз без заключения соглашения с Брюсселем, заметно возросли. Вызванные этим фактом опасения привели к ослаблению курса фунта стерлинга к евро и доллару, подчёркивает The Independent.