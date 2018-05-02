Daily Mail: на первомайском митинге в Лондоне британцы развернули портреты Сталина

00:20 Около 80 тысяч полицейских мобилизуют на время новых протестов «жёлтых жилетов» Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что порядка 80 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения порядка во время акций протестов «жёлтых жилетов» 12 января.

00:07 МЧС предупредило жителей Москвы о порывистом ветре 8 января ГУ МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о сильном ветре и гололедице во вторник, 8 января.

23:53 Нетаньяху заявил о предвзятости расследования в отношении него Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал предвзятым расследование против него по нескольким уголовным делам.

23:46 СМИ: «Реал» хочет арендовать Пёнтека в январе Мадридский «Реал» интересуется нападающим «Дженоа» Кшиштофом Пёнтеком.

23:38 В МЧС Москвы заявили о локализации пожара в одноэтажном кирпичном здании В МЧС Москвы заявили, что возгорание в одноэтажном кирпичном здании было локализовано.

23:24 Во Франции планируют начать наказывать за несогласованные митинги Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что французское правительство предлагает принять закон, предусматривающий наказание за несогласованные акции протеста.

23:12 Politico: два человека отказались от предложения Трампа возглавить Пентагон Два человека ответили отказом президенту США Дональду Трампу на предложение возглавить Пентагон после заявления Джеймса Мэттиса об отставке с поста главы оборонного ведомства.

23:09 Тренер Джоковича рассказал, что серб хочет побить рекорд Федерера Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Марьян Вайда рассказал, что спортсмен хочет побить рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах Большого шлема.

22:59 Президент «Бенфики» заявил, что был бы рад видеть в команде Моуринью Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейра признался, что был бы рад видеть бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в португальской команде.

22:57 В Москве произошло возгорание на площади 400 квадратных метров В МЧС Москвы сообщили о возгорании кровли одноэтажного кирпичного здания на площади 400 кв. м.

22:46 На Украине назвали причину крушения судна с украинцами в Турции Начальник управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич назвал причину крушения грузового судна «Волго-Балт-214» с украинцами на борту у берегов Турции.

22:35 Немецкая биатлонистка Дальмайер пропустит домашний этап Кубка мира Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер пропустит домашний этап Кубка мира в Оберхофе.

22:33 Глава МИД Бельгии выдвинул свою кандидатуру на пост генсека Совета Европы Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на пост генерального секретаря Совета Европы.

22:21 В ЦПВС сообщили об обстреле Алеппо со стороны боевиков Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин заявил, что боевики обстреляли северо-западную окраину Алеппо.

22:15 Кочетков оценил выступление сборной России на МЧМ-2019 Вратарь сборной России Пётр Кочетков оценил выступление команды на молодёжном чемпионате мира 2019 года в Канаде.

22:10 Трамп анонсировал обращение к народу по поводу ситуации на южной границе США Американский лидер Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что собирается обратиться к народу по поводу ситуации на южной границе США.

22:03 Эксперт оценил победу россиян на пятом этапе «Африка Эко Рейс — 2019» Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Nation News прокомментировал победу россиян Сергея и Александра Куприяновых на пятом этапе ралли-марафона «Африка Эко Рейс — 2019».

22:01 Более 450 единиц бронетехники поступит в войска России в 2019 году Более 450 единиц бронетанковой техники поступит в подразделения Сухопутных войск России в 2019 году, передаёт телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны.

21:59 В Сочи завели дело по факту поджога шести автомобилей В Сочи завели уголовное дело по факту поджога шести автомобилей, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

21:57 Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине Депутат Верховной рады Надежда Савченко прокомментировала сложившуюся ситуацию с православной церковью на Украине.

21:56 Россияне заплатили более 74 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году Россияне заплатили 74,3 млн рублей штрафов за курение в общественных местах в 2018 году, сообщает ФАН со ссылкой на МВД.

21:54 Эксперт оценил развитие экономики Хабаровского края Научный руководитель Института экономических исследований Дальневосточного отделения РАН Павел Минакир оценил развитие экономики Хабаровского края.

21:49 Тверская область получила статус туристического региона Тверская область удостоена статуса туристического региона, сообщает НСН.

21:45 В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска прошли рождественские богослужения В Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска состоялись рождественские богослужения.

21:45 Эксперт оценил подачу Киевом жалобы в ЕСПЧ из-за задержанных моряков Юрист-международник Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков.

21:43 ЦСКА опубликовал скетч с Игнашевичем в образе капитана ГИБДД Московский ЦСКА опубликовал скетч с бывшим игроком клуба Сергеем Игнашевичем в образе капитана ГИБДД.

21:40 Спасатели предупредили о гололедице и мокром снеге в Ленинградской области 8 января Спасатели предупредили о гололедице, мокром снеге и потеплении в Ленинградской области во вторник, 8 января, сообщают «Невские новости».

21:38 В ЛНР заявили о поставках в ВСУ вооружения низкого качества Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что оборонные предприятия Украины поставляют украинским военнослужащим оружие низкого качества, которое угрожает здоровью самих военных ВСУ.

21:37 Жители 17 крымских сёл остались без электроэнергии из-за непогоды Жители 17 сёл остались без электроэнергии из-за ветра и снегопада, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на «Крымэнерго».

21:36 Эксперт оценил получение Украиной томоса об автокефалии Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в беседе с ФАН оценил получение Украиной томоса об автокефалии.

21:35 Хабаровский горнолыжный курорт получил премию правительства за развитие туризма Горнолыжный курорт «Холдоми» удостоен премии правительства России за развитие туризма, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

21:34 Спасатели предупредили о тумане в Оренбургской области 8 января Спасатели предупредили о неблагоприятных метеоусловиях в Оренбургской области во вторник, 8 января, сообщает RIA56 со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

21:26 Асад рассказал о важности диалога с общественными организациями Президент Сирии Башар Асад заявил, что арабским странам важно наладить диалог с общественными организациями для решения своих внутренних проблем.

21:19 Аленичев заявил, что с удовольствием взял бы в аренду Глушакова Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев заявил, что с удовольствием взял бы в аренду полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова.

21:14 Украина подала жалобу на Россию в ЕСПЧ из-за задержанных моряков Украина подала жалобу в Европейский суд по правам человека за якобы нарушение прав украинских моряков, задержанных ФСБ в связи с незаконным пересечением российской границы.

20:58 Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».

20:56 Касаткина и Павлюченкова сыграют за Россию в Кубке Федераций Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова включены в состав женской сборной России по теннису для участия в Кубке Федераций, сообщает Федерация тенниса России (ФТР).

20:50 В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Чёрном море Представитель Военно-морских сил США Джеффри Дорси прокомментировал нахождение американского корабля USS Fort McHenry в Чёрном море.

20:39 Денисенко заявил, что команда опустошена после МЧМ-2019 Нападающий молодёжной сборной России Григорий Денисенко поделился впечатлениями от чемпионата мира 2019 года.

20:37 Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе. Дипломат заявил, что ожидает широких консультаций со всеми заинтересованными сторонами по вопросу разрешения конфликта в САР.

20:22 Мэй возглавит комитет по подготовке к брекситу без сделки с ЕС Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитет кабинета министров, который займётся подготовкой к выходу страны из Европейского союза без сделки с объединением.

20:10 Президент Всемирного банка заявил об уходе в отставку 1 февраля Президент Всемирного банка Джим Ён Ким заявил, что уходит в отставку с 1 февраля.

20:06 «Авангард» обыграл «Спартак» в матче КХЛ Омский «Авангард» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20:04 Трамп посетит границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп посетит границу с Мексикой, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

19:57 СМИ сообщили о возможном визите высокопоставленного чиновника КНДР в Китай СМИ сообщили, что северокорейский поезд, внутри которого может быть высокопоставленный чиновник КНДР, прибыл 7 января в Китай.

19:47 Telegraph: Скрипали переехали на юг Англии Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия продолжают жить в Великобритании после инцидента в Солсбери. По имеющейся информации, они переехали на юг Англии и находятся под наблюдением врачей, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

19:43 Марадона считает, что Месси никогда не станет лидером Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

19:34 Умер британский актёр Уильям Шеппард Британский актёр Уильям Шеппард скончался в возрасте 86 лет.

19:29 «Нефтехимик» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ «Нефтехимик» на домашнем льду обыграл нижегородское «Торпедо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).