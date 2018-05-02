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Daily Mail: на первомайском митинге в Лондоне британцы развернули портреты Сталина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Тысячи англичан вышли в Международный день трудящихся на улицы Лондона с акциями протеста и приняли участие в митинге на Трафальгарской площади. Они выступали за улучшение условий и оплаты труда, сообщает Daily Mail. Отмечается, что некоторые из митингующих подняли коммунистические флаги и портреты Иосифа Сталина.
Daily Mail: на первомайском митинге в Лондоне британцы развернули портреты Сталина
Twitter

Тысячи британцев вышли в Международный день трудящихся на улицы Лондона с акциями протеста и приняли участие в митинге на Трафальгарской площади. Некоторые из митингующих подняли коммунистические флаги и портреты Иосифа Сталина, передаёт Daily Mail.

На митинг вышли работники сразу нескольких британских сетевых предприятий, недовольные условиями и оплатой труда, также сообщается, что среди митингующих присутствовали работники Министерства юстиции Великобритании.

При этом, по словам митингующих, связи, которые выстраиваются на подобных мероприятиях, могут стать «следующим этапом отчаянно необходимого нового движения против эксплуатации».

Сообщается, что на одном из баннеров, развёрнутом во время митинга, был изображен большой портрет Сталина, а также приведена цитата советского лидера, в которой говорится о «диктатуре пролетариата» и переходе от капитализма к коммунизму.

Несмотря на то, что в мае традиционно проводилось много митингов, первое мая не было связано с Международным днём труда вплоть до XX века, напоминает Daily Mail.

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источник
Daily Mail Великобритания Европа
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