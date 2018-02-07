АВС: приказ «Ни шагу назад!» — одно из самых жёстких решений Сталина

Приказ №227, в просторечии известный как «Ни шагу назад!», был принят Сталиным в один из самых критичных периодов Великой Отечественной войны, передаёт АВС. В соответствии с ним формировались заградительные отряды для расстрела дезертиров и штрафные роты. Стрелять по своим — ужасный приказ, отмечает испанское издание. Может, без него СССР и не проиграл бы войну, но, очевидно, что без него советские солдаты не сражались бы так же стойко. И этот документ многое говорит о том, на какие жертвы готов был пойти Сталин ради победы.

В 1942 году под Сталинградом группа солдат Красной армии, едва насчитывающая 50 человек, готовится дать бой сотням немцев. Советские солдаты как могут сражаются против фашистов, но немецкие силы заметно их превосходят — и вскоре солдаты Красной армии один за другим начинают погибать от вражеских пуль, сообщает АВС.

Среди всеобщего смятения слышится крик: «Это невозможно, бегите, товарищи!» Ведомые этим голосом, солдаты бегут, пытаясь спасти свои жизни. В этот же момент раздаётся голос командира: «Ни шагу назад, это приказ Сталина. Отступать некуда!» Но никто его уже не слушает. Командир подаёт знак солдату с тяжёлым пулемётом в руках, знак открыть огонь по своим товарищам. Оказавшиеся в ловушке между вражеским и дружеским огнём, советские солдаты замертво падают на землю.

Несмотря на то что все описанные выше события, кажется, разворачиваются на телеэкране, они неоднократно происходили в реальной жизни, и всё по вине приказа №227. Согласно приказу, изданному лидером СССР Иосифом Сталиным, каждый солдат, пытавшийся отступить с поля боя без приказа, должен был быть расстрелян без суда и следствия. Основной принцип был прост: сражаться насмерть за «Матушку Россию». Каждый, кто бежал с поля боя, считался «трусом» и «предателем».

Издание отмечает, что, прежде чем углубиться в историю возникновения приказа, необходимо отправиться в 1941-й — год, когда Адольф Гитлер мобилизовал свою армию и отправил её продвигаться по русской степи. Он преследовал цель завоевать СССР и достичь Кавказа, чтобы овладеть нефтяными запасами. Воплотить в жизнь данную цель были призваны более 3 млн солдат фашистской армии, разделённой на три части: одна была призвана ударить на севере страны, вторая — в центральной части, а третья — двинуться на юг СССР.

План нападения Германии на СССР получил название операция «Барбаросса», которая началась с атаки Люфтваффе 22 июня 1941 года. Германские военно-воздушные силы атаковали 66 приграничных аэродромов, уничтожив около 2 тыс. единиц техники, для того чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение Вермахта. С этого момента началось продвижение германских вооружённых сил.

АВС отмечает, что через несколько месяцев, с наступлением декабря 1941 года, их продвижение замедлилось из-за наступления холодов и ряда успехов Красной армии. Сталин, ослеплённый победами своей армии, сумевшей противостоять фашистскому вторжению, принял решение начать отвоёвывать советские территории. Всё это при голодной армии с низким моральным духом и отсутствием необходимой подготовки. Сталин был настолько одурманен успехом, что пренебрёг мнением одного из виднейших маршалов Георгия Константиновича Жукова, который полагал, что, прежде чем предпринимать атаку, необходимо укрепить границы.

Автор статьи отмечает, что, как и следовало ожидать, операция стала полным провалом и способствовала германской контроперации. И вновь немецкие танковые дивизии направились на Кавказ и к Сталинграду, гордости Сталина, городу, который носил его имя. В последующие месяцы Сталин оказался в весьма деликатной ситуации — его солдаты, которым не хватало как вооружения, так и подготовки, оказались перед выбором: погибнуть под нацистскими танками или бежать с поля боя.

«Немцы начали своё наступление на юг СССР летом, и шли они в очень хорошем темпе. Советские войска хорошо укрепили Московский фронт, оставив юг страны немного незащищённым, что способствовало такому быстрому прогрессу. С другой стороны, постепенное отступление Красной армии не воспринималось негативно Сталиным и его стратегами, потому что немцам пришлось растягивать каналы снабжения. Но наступил момент, когда он не мог уступать больше территорий, потому что под угрозой оказывались нефтяные скважины Кавказа, и, кроме того, моральный дух был низким. Надо было реагировать, и вот подходящий момент для приказа №227, — приводит АВС слова историка и журналиста Хесуса Эрнандеса.

Именно в этот момент отчаяния Сталин и издал этот страшный приказ. Причина была проста: если бы советские солдаты продолжали отступать, они бы отдали в руки нацистов важнейшие, с точки зрения поддержания боевого духа, города. Что в свою очередь открыло бы Гитлеру двери к советским оружейным заводам. Как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Известный как приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 28 июля 1942 года, документ начинался с описания самим Сталиным бедственного положения, которое переживает страна в эти тёмные времена, отмечает издание.

«Враг бросает на фронт всё новые силы и, не считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, рвётся в глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши города и сёла, насилует, грабит и убивает советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге и у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами», — цитирует АВС первые строчки текста приказа.

В последующих строчках Сталин заявляет, что из первых рук знает, что население страны начинает разочаровываться в Красной армии, к которой оно относится с любовью и уважением, начинает терять в неё веру, видя, как солдаты трусливо бегут. «Многие из них проклинают Красную армию за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких угнетателей, а сама бежит на восток».

Такое поведение Сталин называет позорным, так как солдаты бросают «отцов, матерей, жён, братьев, детей». Данное заявление автор статьи называет любопытным для того, кто немного позже прикажет тысячам граждан остаться в Сталинграде против их воли и погибнуть под «нацистским ярмом».

«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать своё позорное поведение на фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам… Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать надо, как с предателями Родины», — продолжал Сталин.

Тем не менее автору статьи самым тревожным показалось даже не это «словоблудие» Сталина, а то, какие последствия предполагало звание предателя. Хотя меры и зависели от послужного списка «труса», они в любом случае были жестокими, отмечает автор. Офицеров необходимо было «безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования фронта».

И хотя это могло означать и смертный приговор, у них хотя бы был шанс выжить, заявляет автор, чего нельзя сказать о солдатах. В советских солдат, бежавших с поля боя, стреляли их товарищи.

«Верховное Главнокомандование Красной армии приказывает сформировать в пределах армии 3—5 хорошо вооружённых заградительных отрядов, поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникёров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной», — гласит текст приказа.

Вместе с тем, по словам автора, смерть не была худшим наказанием, которое мог понести солдат. Согласно приказу, ещё одной мерой наказания могла служить отправка солдата в «штрафной батальон». Солдат таких батальонов ставили в первые ряды и бросали в самые опасные сражения, для того чтобы они таким образом «искупали кровью свои грехи», полагает автор. Такая мера принималась в отношении как рядовых солдат, так и офицеров Красной армии.

Тем не менее автор признаёт, что в условиях войны необходимо принимать жёсткие решения, СССР частично обязан победой над Германией жёсткости некоторых решений. «Приказ стрелять в своих же солдат, если они станут отступать с поля боя, — ужасный приказ, который вызывает в нас возмущение, однако без подобных решений существует вероятность того, что сопротивление СССР закончилось бы катастрофой», — полагает автор статьи. Он считает, что именно тот факт, что Сталин не колебался, когда дело дошло до защиты Сталинграда, во многом привёл к победе над фашистскими войсками.

И, может быть, отсутствие приказа не привело бы к проигрышу в войне, но без него маловероятно, что солдаты сражались бы так же стойко, полагает автор. Продолжительность жизни советского солдата в Сталинграде составляла лишь 24 часа, в любой другой армии солдаты бы бежали с поля боя, но там сражались до последнего, потому что знали, что у них не было другого выбора. Советский Союз победил столь мощную военную машину Германии в обмен на огромные жертвы, и драконовский приказ №227 — пример того, как далеко готов был зайти Сталин, чтобы победить Гитлера, передаёт АВС.