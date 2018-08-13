ZDF: английский город «отделился» от Великобритании из-за брексита

Один из жителей английского города Тотнес решил выступить против брексита, выдвинув инициативу по отделению от Великобритании, сообщает ZDF. Для этого он основал на месте города новое государство и наладил выпуск паспортов. При этом многие местные жители поддержали его идею.

Английский юрист и еврооптимист Джонатан Купер решил отделить свой город Тотнес от Великобритании и основать на его месте новый город-государство, где будут печататься собственные паспорта, сообщает ZDF. Местные жители устали от политического хаоса, возникшего в Лондоне из-за брексита, пояснил он свою позицию: «В нашем городе очевидное большинство проголосовало за то, чтобы остаться. Поэтому мы хотим европейский паспорт, хотим сохранить статус граждан ЕС. Ценности, которые отстаивает ЕС, принесли нам, да и всем британцам мир и благосостояние. Отказываться от всего этого — это безумие».

Несмотря на то, что поначалу Купера поднимали на смех, он с первого момента был уверен, что его инициатива будет успешной: «Мы задели нерв, все радуются паспортам». По его словам, каждый час на его сайт поступают заявки на оформление документа. «Не только потому, что это символично и смешно. Но и потому, что мы серьёзно настроены, мы действительно не хотим покидать ЕС», — объяснил он.

У входа в местную церковь активисты организовали стенд, где каждый может получить желанный документ и дать «клятву верности Европе». «Мы подтверждаем нашу преданность ЕС и его ценностям. Мы их будем хранить и распространять. Сострадание, альтруизм, миролюбие, отвага», — говорит претендент, после чего ему достаточно поставить подпись и паспорт готов. За этим следует рукопожатие и всё: «Добро пожаловать, новый гражданин города-государства Тотнес».