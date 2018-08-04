Daily Mail: Мэй безуспешно пытается убедить ЕС поддержать британский вариант выхода из Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили условия брексита в рамках встречи во французском форте Брегансон, передаёт The Daily Mail. Тем не менее, издание отмечает, что Макрон остался верен общеевропейской позиции по данному вопросу.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили условия брексита в рамках встречи во французском форте Брегансон, передаёт The Daily Mail.

Издание отмечает, что Мэй пыталась использовать встречу, для того чтобы склонить на свою сторону Макрона, который считается одним из крупнейших препятствий на пути к заключению соглашения между Лондоном и Брюсселем. Однако французский лидер остался верен общеевропейской позиции по данному вопросу.

После официальных переговоров Мэй и её супруг Филип присоединились к президенту и его супруге Бриджитт за ужином из пяти блюд с видом на море.

Сообщается, что в последнее время британские чиновники пытаются убедить Францию и Германию поддержать британский вариант выхода из Евросоюза, а также заставить главного переговорщика от Брюсселя Мишеля Барнье смягчить его жёсткую позицию. Тем не менее, во Франции отказались раскрыть подробности встречи, тем самым дав понять, что подобные переговоры могут проходить исключительно в Брюсселе.

При этом отмечается, что ранее с визитом во Францию отправились министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и министр по выходу страны из Европейского союза Доминик Рааб, для того чтобы добиться смягчения позиции Франции.

«Франция и Германия должны решительно заявить Комиссии, что нам необходимо договориться о прагматичном и разумном результате, который защитит рабочие места по обе стороны Ла-Манша», — приводит The Daily Mail слова Ханта.

Источник издания подчеркнул, что Макрон тесно связан с Барнье и у него «нет никакого желания говорить вместо» него, подчеркнув, что, по словам Барнье, любая сделка по брекситу «должна соответствовать экономическим интересам 27 оставшихся членов ЕС, и президент всегда поддерживал эту позицию».

Бывший посол Великобритании во Франции Питер Рикеттс отметил, что премьер-министру не стоит ожидать прорыва в переговорах по условиям выхода страны из ЕС, так как Макрон «последний человек», который мог бы подтолкнуть Еврокомиссию к смягчению позиции по данному вопросу, пишет The Daily Mail.