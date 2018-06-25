Independent: всё больше британцев поддерживают идею нового референдума по брекситу

В Великобритании растёт число сторонников проведения второго референдума по выходу страны из ЕС, сообщает The Independent со ссылкой на данные опросов общественного мнения. Многие британцы «разочарованы» переговорами Лондона о брексите, и видят во втором голосовании способ найти «наилучшее решение», добавляет издание.

После брексита прошло уже два года, однако, согласно опросам общественного мнения, возможность проведения второго референдума близка как никогда, пишет журналист The Independent Патрик Тибке. В этом году в дискуссии о брексите произошли изменения, начиная с темы другого плебисцита о членстве в ЕС, и заканчивая дискуссиями об условиях «окончательного выхода» Великобритании.

И либерал-демократы, и зелёные сделали проведение референдума официальной целью своей политики. Многие лейбористы также поддержали это предложение. Бывшие премьер-министры Тони Блэр и Джон Мейджор выступили в поддержку референдума об окончательном решении по брекситу.

По данным опроса социологической компании Survation, почти половина британцев поддерживает второй референдум об окончательном решении по брекситу. 48% заявили, что поддерживают второй референдум об «одобрении или неодобрении брексита». Четверть заявила, что они настроены против референдума. В опросе, проведённом компанией Opinium в апреле и мае, 53% британцев высказались в поддержку референдума, а 31% выступили против.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что британцы всё больше одобряют идею проведения второго референдума, тогда как в прошлом году соотношение сторонников и противников этой идеи было примерно одинаковым, или же перевешивало число противников второго референдума. Тем не менее, ещё слишком рано делать выводы о том, что большинство британцев поддержат второй референдум, отмечает автор материала.

Многие британцы испытывают «разочарование» по поводу переговоров Лондона о брексите, и по этой причине видят во втором референдуме «лучший способ добиться наилучшего решения». Однако парламенту Великобритании ещё предстоит потрудиться, чтобы убедить население в необходимости второго плебисцита, резюмирует автор The Independent.