Times: чиновник ООН обвинила Лондон в росте ксенофобии после брексита

Брексит привёл к усилению расовой дискриминации и нетерпимости по отношению к иностранцам в Великобритании, заявила спецдокладчик ООН Тендаи Ачуме. По словам чиновника, «враждебная к иммигрантам» политика Лондона началась с реформ Тони Блэра в 2006 году, но обострилась после законов 2014 — 2016 годов, приведших к «демонизации этнических меньшинств».
Выход Великобритании из Европейского Союза сделал расовые и этнические меньшинства, проживающие в стране, «более уязвимыми для расовой дискриминации и нетерпимости», заявила специальный докладчик ООН Тендаи Ачуме. По её словам, преступления на почве ненависти резко выросли после брексита в 2016 году, и антииммигрантская риторика стала «нормой» среди высокопоставленных британских чиновников. Ачуме также обвинила премьер-министра Терезу Мэй во «враждебной по отношению к иммигрантам политике» во время её работы в качестве министра внутренних дел.
Как сообщает The Times, в свою очередь, министр по делам труда и пенсий Ян Дункан Смит заявил, что заявления Ачуме «политически мотивированы и вдохновлены крайне левыми, и их смысл в том, чтобы нанести удар по Великобритании». Как заявила Ачуме, «прогнившая суть враждебной политики» берёт начало с иммиграционных реформ Тони Блэра в 2006 году, однако она усилилась после законов 2014 и 2016 годов, которые привели к «демонизации этнических меньшинств».
По словам Ачуме, от этой политики страдают дети, принадлежащие к этническим меньшинством. «Я в шоке от криминализации молодёжи из этнических меньшинств, особенно молодых чернокожих», — подчеркнула чиновник. Свой окончательный отчёт Ачуме предоставит совету по правам человека ООН в следующем году. Многие из тех, кто консультировал её, отметили рост «ксенофобского дискурса о миграции и иностранцах, в том числе беженцах, в социальных сетях и в СМИ», резюмирует The Times.
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