Politico: Меркель раскритиковала главу МИД Германии за призывы отдаляться от США

Ангела Меркель, которая обычно не распекает своих министров на публике, раскритиковала главу МИД ФРГ Хайко Мааса за его статью, в которой он призывал к большей независимости от США. Как отмечает Politico, канцлер заявила, что дипломат лишь выразил «собственную точку зрения», а на самом деле сотрудничество с США по-прежнему очень полезно для Европы.

Правительство Германии раздирают противоречия, а виной всему — Дональд Трамп, пишет Politico. Ангела Меркель раскритиковала главу МИД страны Хайко Мааса, за то что тот призвал Европу стать более независимой от США. Канцлер подчеркнула, что дипломат лишь выразил собственную точку зрения, которую перед этим с ней не обсудил. Меркель считает, что сотрудничество с США в сфере безопасности по-прежнему «очень полезно» для ЕС. «Для меня это очень весомо», — настаивает лидер страны.

По мнению издания, этот конфликт служит показателем того, насколько сильно президент Дональд Трамп вывел из равновесия трансатлантические отношения, и демонстрирует трудности, с которым пришлось столкнуться европейским лидерам в попытке выработать новый подход к Вашингтону.

Всё началось с того, что Маас опубликовал в газете Handelsblatt свою статью. В ней министр рассуждал о том, что причины отдаления Европы от США кроются не только в новом президенте и лежат гораздо глубже. По словам дипломата, после 70 лет зависимости от Америки Европе теперь пора следовать «новому мировому порядку» и стать «противовесом» для США, поддерживая с ними «сбалансированное партнёрство».

Меркель, которая обычно открыто не критикует своих министров, подобные инициативы пришлись не по душе. Но, как подчёркивает Politico, обычно речь и не заходит о столь болезненных темах, как отношения Германии и США — «это объясняет резкую реакцию канцлера».

Напряжённость между канцлером и МИД ФРГ, который контролируют товарищи Меркель по коалиции из Социал-демократической партии, наблюдается достаточно давно. За 13 лет нахождения у власти Меркель захватила контроль практически над всеми важнейшими аспектами внешней политики страны, включая трансатлантическое партнёрство, что, по сути, оставляет МИД без реальной власти.

Больше всего в статье Мааса читателей могло поразить, что министр призывает Европу готовиться перестать относиться к Вашингтону как к союзнику и начать воспринимать его как конкурента. В прошлом году даже сама Меркель говорила о том, что немцам «пора взять судьбу в свои руки», раз времена, когда они могли полностью на кого-то полагаться прошли. Однако, по всей видимости, с тех пор канцлер решила изменить свой подход, и Германия так и не предприняла никаких шагов, чтобы дистанцировать себя от США. Напротив, лидер ФРГ даже попыталась улучшить отношения с Вашингтоном, и, вероятно, поэтому высказывания Мааса вызвали её раздражение.

Тем не менее сам министр, «восходящая звезда» в своей партии, которого рассматривают как потенциального кандидата на пост нового канцлера, понимает, что он «говорит немцам то, что они хотят слышать». По недавним опросам, более половины жителей Германии считают, что отношения с США «плохие» и что Европа может сама позаботиться о собственной безопасности. Как подчёркивает издание, это говорит о том, что большинство немцев попросту не осознают, насколько сильно их страна зависит от Америки, как в плане безопасности, так и в плане экономики.