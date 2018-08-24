Handelsblatt: глава МИД Германии призвал Европу стать «противовесом» США

Европа должна стать «противовесом в тех моментах, где США переступают красную линию», пишет на страницах Handelsblatt министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он призывает усиливать финансовую автономию ЕС, создавая независимые от американцев денежные каналы, фонды и даже альтернативу платёжной системе SWIFT. Также он выступил за основание «Европейского союза безопасности и обороны».
Каждый день до Европы и Германии доходят сообщения, которые отправляет им через свой Twitter глава Белого дома Дональд Трамп, пишет на страницах Handelsblatt министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас: «Но туннельный взгляд в Овальный кабинет мешает нам понять, что Америка — это не только Трамп». Система сдержек и противовесов работает, подчёркивает глава внешнеполитического ведомства ФРГ: «Это практически ежедневно показывают американские суды и конгресс». И хотя отношения США и Европы уже многие годы разлаживаются, в действительности президентство Трампа может послужить стимулом для возрождения отношений с Америкой в обновлённом формате «сбалансированного партнёрства», рассуждает Маас.
В рамках этого партнёрства Европа возьмёт на себя часть ответственности и станет своеобразным «противовесом в тех моментах, где США переступают красную линию». И в то же время в случае необходимости заполнит вакуум, оставляемый американцами. В связи с этим Европа должна стать суверенной и сильной. И добиться этого получится только сообща. Европейский союз должен стать «несущим столпом международного порядка и партнёром для всех, кто обязался его соблюдать», подчёркивает Маас.
Министр советует приступить к постепенному созданию «Европейского союза безопасности и обороны» в качестве составной части трансатлантической системы безопасности и в то же время отдельного европейского проекта. По его словам, только тогда увеличение военных расходов будет иметь смысл. Также он призвал к борьбе с дезинформацией, в частности распространяемой США, которая может стать основой для ошибочной политики.
Маас напомнил, что выход из ядерного соглашения с Ираном был ошибкой. «Мы хотим сотрудничать. Но мы не позволим действовать за нашей спиной нам в убыток. Поэтому решение защитить европейские предприятия от санкций было правильным», — обратился он к американцам. Пока соглашение действует — это «позволят отсрочить возникновение взрывоопасного кризиса на Среднем Востоке», пояснил немецкий дипломат.
«В связи с этим необходимо усиливать европейскую автономию, создавать независимые от США каналы финансирования, европейский валютный фонд и альтернативную SWIFT систему», — подчеркнул Маас. «Сообща мы сможем смягчить самые опасные последствия мышления, в рамках которого успех измеряется в количестве сэкономленных долларов». Глава внешнеполитического ведомства выступает за создание мультиполярного мирового порядка, объединения партнёров, соблюдающих нормы и придерживающихся принципа честной конкуренции. И это будет не «труднодоступный, эксклюзивный клуб доброжелателей», пояснил Маас: «Дверь широко открыта — особенно для США».
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