Welt: визит Меркель на Кавказ — знак солидарности Грузии и послание Путину

Визит Ангелы Меркель на Кавказ — это знак солидарности посещаемым государствам, считает корреспондент немецкого телеканала Welt. Однако своей поездкой в Азербайджан и Грузию канцлер Германии также адресует послание Владимиру Путину, который «препятствует сближению Тбилиси с Западом».

Михаэль, ранее ты уже затрагивал тему газа, и это интересно — как следует оценивать эту поездку Меркель на юг Кавказа? Её, конечно же, можно рассматривать и как знак для президента Путина?

МИХАЭЛЬ ВЮЛЛЕНВЕБЕР, корреспондент Welt: Действительно, остановимся для начала на визите сюда, в Азербайджан. Разумеется, господин Путин будет следить за этой поездкой и прикидывать, как много газа и нефти в будущем потенциально может быть поставлено в Европейский союз и Германию. Он будет ревностно наблюдать за этим. Для Владимира Путина это, конечно, один из приоритетных интересов.

Для канцлера Германии речь, разумеется, идёт и о том, чтобы умерить амбиции российского президента. Это было совершенно явно, например, во время первой остановки в рамках визита — в Грузии, которой российская оккупация — нужно назвать это именно так — мятежных грузинских областей Южная Осетия и Абхазия уже на протяжении многих лет мешает продолжать ориентироваться на Запад, препятствуя развороту Грузии к ЕС, Европе и НАТО.

Разумеется, это послание и для Путина. Он заинтересован в этих конфликтах, потому что, пока они есть, дальнейшее сближение с Западом затруднительно. Канцлеру Германии это абсолютно ясно. Поэтому эта поездка — это в том числе знак солидарности посещаемым государствам и, в особенности, знак солидарности Грузии, адресованный Путину.

Спасибо, с нами был Михаэль Вюлленвебер из Баку.

Дата выхода в эфир 25 августа 2018 года.