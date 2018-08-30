FT: в немецких водах началось строительство участка «Северный поток — 2»

В немецких прибрежных водах началось строительство участка российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозу введения санкций со стороны США и осуждения проекта в ряде стран ЕС, сообщает Financial Times. Издание отмечает, что в настоящий момент работы ведутся в четырёх странах, а уже через пару недель стартует строительство участка газопровода в глубоких водах Балтийского моря.
В немецких прибрежных водах началось строительство участка российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозу введения санкций со стороны США и осуждения проекта в ряде стран ЕС, сообщает Financial Times.
«Реализация наиболее важных экспортных проектов «Газпрома» на европейском направлении продолжается. Предварительные работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии в районе Лубмин уже идут», — подчеркнул председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
Пресс-секретарь проекта описал работы, начатые в немецких водах, как «подготовительные», но подтвердил, что текущая деятельность включает в себя строительство соединения наземного стыковочного пункта в немецком Лубмине с газопроводом в глубоких водах открытого моря.
В то же время продолжаются работы по строительству подводной траншеи для обрамления газопровода на мелководье вблизи наземных сооружений.
Издание отмечает, что в настоящий момент работы ведутся в четырёх странах, а уже через пару недель стартует строительство участка газопровода в глубоких водах Балтийского моря.
При этом автор статьи в Financial Times не исключает, что после новостей о начале работ в немецких водах возобновится критика в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, прежде всего со стороны Польши, Украины и стран Прибалтики.
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