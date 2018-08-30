Financial Times Оригинал

FT: в немецких водах началось строительство участка «Северный поток — 2»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В немецких прибрежных водах началось строительство участка российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозу введения санкций со стороны США и осуждения проекта в ряде стран ЕС, сообщает Financial Times. Издание отмечает, что в настоящий момент работы ведутся в четырёх странах, а уже через пару недель стартует строительство участка газопровода в глубоких водах Балтийского моря.
FT: в немецких водах началось строительство участка «Северный поток — 2»
Reuters

В немецких прибрежных водах началось строительство участка российского газопровода «Северный поток — 2», несмотря на угрозу введения санкций со стороны США и осуждения проекта в ряде стран ЕС, сообщает Financial Times.

«Реализация наиболее важных экспортных проектов «Газпрома» на европейском направлении продолжается. Предварительные работы по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии в районе Лубмин уже идут», — подчеркнул председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Пресс-секретарь проекта описал работы, начатые в немецких водах, как «подготовительные», но подтвердил, что текущая деятельность включает в себя строительство соединения наземного стыковочного пункта в немецком Лубмине с газопроводом в глубоких водах открытого моря.
 
В то же время продолжаются работы по строительству подводной траншеи для обрамления газопровода на мелководье вблизи наземных сооружений.
 
Издание отмечает, что в настоящий момент работы ведутся в четырёх странах, а уже через пару недель стартует строительство участка газопровода в глубоких водах Балтийского моря.
 
При этом автор статьи в  Financial Times не исключает, что после  новостей о начале работ в немецких водах возобновится критика в адрес канцлера Германии Ангелы Меркель, прежде всего со стороны Польши, Украины и стран Прибалтики. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Financial Times Великобритания Европа
теги
Алексей Миллер Ангела Меркель Германия Россия Северный поток строительство
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров