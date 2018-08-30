Die Zeit: у Европы нет причин отказываться от «Северного потока — 2» в угоду «вспыльчивому Трампу»

Германия не должна становиться заложником главы Белого дома Дональда Трампа и отказываться ему в угоду от проекта «Северный поток — 2», пишет Die Zeit. «Непостоянный и вспыльчивый» президент США «может с лёгкостью оставить нас без сжиженного газа, если им вдруг вновь овладеет антинемецкий приступ», предостерегает автор статьи Тео Зоммер. В связи с этим он советует положиться на Россию, которая была Европе надёжным поставщиком десятки лет.

Несмотря на то что у проекта «Северный поток — 2» много противников, в частности страны Балтии и США, ряд фактов говорит в пользу реализации этого проекта, пишет Die Zeit. Те, кто утверждает, что строительство нового газопровода — это «опасный манёвр Путина», призванный поставить Германию и Европу в ещё большую зависимость от России, должны понять, что никакой зависимости нет, подчёркивает автор статьи Тео Зоммер.



Только 40% необходимого ФРГ газа завозится из России, остальное — из Норвегии, Нидерландов и других стран. На российскую нефть приходится 36,9% от общего объёма поставок, 11,4% — на норвежскую и 8,9% — на казахстанскую. При этом в 1990 году из России импортировалось гораздо больше сырья. Так что в этом смысле «рычаг влияния» Кремля даже уменьшился, и новый газопровод ситуацию кардинально не изменит, отмечает немецкий журналист.



К тому же Германия, да и Евросоюз в целом нуждаются в увеличении поставок газа. В Норвегии и Нидерландах наблюдается спад производства. Россия же за десятки лет проявила себя как надёжный поставщик, причём даже в годы холодной войны. Дело в том, что Москва нуждается в доходах от продаж сырья, поясняет автор. При этом перебои в поставках в 2006-м и 2009 году Зоммер объясняет не «коварством Путина», а украинской политикой.



Некоторые критики говорят, что «Северный поток — 2» — это «акт предательства и геополитического сумасбродства», сдающий на милость Москвы «Польшу, Украину и остальную Европу». Но это утверждение бездоказательно, подчёркивает Зоммер. Газовая инфраструктура в ЕС постоянно улучшается. Новые газопроводы соединяют западные сети с Польшей, Венгрией, Словакией и Украиной. Налажены реверсные поставки газа. Продолжает осуществляться диверсификация источников энергоснабжения. На территории Европы было построено 30 терминалов для приёма сжиженного природного газа. Так что в случае перебоев в поставках Европа всегда сможет компенсировать дефицит, поясняет издание.



Проблему с Украиной Зоммер называет «решаемой». По его словам, Киев вполне может договориться с Москвой о продолжении транзитных поставок в приемлемых объёмах и по приемлемой цене. И для успешности этого предприятия украинский президент Пётр Порошенко должен выработать «реалистичный настрой», подчёркивает автор.



Не стоит забывать, что американский СПГ на 25% дороже природного газа из Сибири, напоминает Зоммер. К тому же эксперты убеждены, что в ближайшее время ценовая разница не изменится. Европе нужна конкуренция на газовом рынке для формирования цен, подчёркивает председатель правления немецкого концерна Evonik Кристиан Кульман. При этом у Берлина нет ни одной экономической или политической причины для того, чтобы отказываться от проекта «Северный поток — 2» в угоду главе Белого дома.



Его необоснованные санкционные угрозы в адрес Ирана спровоцировали рост цен на нефть с $50 до $75 за баррель. «То, что вытворяет Трамп, — это ужасно», — возмущается автор. Вскоре экономика Германии и частные потребители ощутят на себе увеличение стоимости чёрного золота. В этом плане даже простой «счёт в уме» не даёт оснований для того, чтобы идти навстречу Вашингтону, отмечает автор.



Германии нельзя становиться «заложником» американского президента. «При непостоянном и вспыльчивом Трампе Америка стала ненадёжным партнёром. Беспокойный любитель написать твит с утра пораньше может с лёгкостью оставить нас без сжиженного газа, если им вдруг вновь овладеет антинемецкий приступ. Вывод: нельзя позволять вводить себя в заблуждение!» — заключает Зоммер.