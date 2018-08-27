WT: «Северный поток — 2» позволит Берлину добиваться от Москвы уступок

Вопреки заявлениям Дональда Трампа в Германии не считают, что совместный газовый проект сделает её заложницей России, пишет The Washington Times. Опрошенные изданием немецкие эксперты высказали мнение, что Ангела Меркель прекрасно знает, как вести дела с Владимиром Путиным, и в случае необходимости сама может использовать «Северный поток — 2» для давления на Москву.

В последнее время наблюдается «необычная оживлённая политическая активность» между Берлином и Москвой. Дополнительно осложнил ситуацию президент США Дональд Трамп, объявивший, что газопровод «Северный поток — 2» сделает Германию «заложницей» России, пишет The Washington Times.

Между тем опрошенные изданием аналитики настаивают, что недавняя встреча Ангелы Меркель с Владимиром Путиным не должна восприниматься как «преклонение перед волей Москвы». Даже несмотря на решимость двух стран продолжить энергетический проект.

В то время как нетрадиционный подход Трампа вынуждает страны по обе стороны Атлантики переосмысливать установившийся после Второй мировой войны международный порядок, Меркель делает ставку на исторические связи её страны с Россией, чтобы иметь несколько дипломатических вариантов выбора и защитить интересы Европы, полагают многие местные эксперты.

Пока в разгар холодной войны США пытались изолировать Советский Союз, правительство ФРГ считало, что лучший способ справиться с Москвой — наладить с ней хорошие экономические отношения и обеспечить взаимозависимость. Этот подход сохранился после воссоединения Германии в 1990 году и продолжился уже в новом тысячелетии.

Бывшие граждане Восточной Германии, включая Меркель, быстро осознали, что Берлин должен сохранить особые отношения с Россией. «Это был курс, мотивированный экономикой, при которой стараются игнорировать политические последствия», — утверждает Штефан Майстер, руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики.

Настроение изменилось после российской «аннексии» Крыма. Берлин, некогда самый дружественный партнёр Москвы в западном лагере, стал одним из ведущих сторонников болезненных санкций против России, чем «разгневал Путина и его союзников».

Но затем Трамп заявил, что хочет улучшить отношения с Москвой и что США будут сдержаннее относиться к «российской агрессии» в Сирии или где-либо ещё. В итоге «Северный поток — 2» дал немецким властям «шанс использовать ограниченное влияние, которое они могут оказать на российскую сторону», считает представитель аналитического центра Rasmussen Global Олаф Бёнке.

На газовом рынке предложения превышают спрос. Поэтому у Германии широкий выбор поставщиков голубого топлива — от Соединённых Штатов до союзников по ЕС. Следовательно, российский энергетический гигант «Газпром» не сможет «жёстко играть с ценами и поставками» из-за опасений, что Берлин откажется от сделки, полагает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессел.

Фактически, по словам местных чиновников, всё это означает, что Меркель сможет добиваться уступок со стороны Путина. Так, на недавнем саммите она стремилась получить гарантии, что Украина не потеряет права на транзит газа из-за «Северного потока — 2» и что Россия поможет завершить гражданскую войну в Сирии, благодаря чему тысячи беженцев смогут вернуться на родину из Германии, обращает внимание издание.

Меркель выросла в ГДР, изучала русский язык и «находилась под наблюдением российской разведки». Поэтому она знает, как вести себя с Москвой, убеждён Грессел.

«Существуют микроверсии особых отношений, примером чему служат отношения между Путиным и Меркель», — полагает эксперт. «Других политиков за пределами постсоветского пространства Европы Путин бы одурачил в два счёта», — добавляет он.