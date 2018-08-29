Bloomberg: «Северный поток — 2» не угрожает европейским экономическим интересам

Авторы американского делового информагентства Bloomberg проанализировали ситуацию, складывающуюся вокруг проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». По их мнению, если учитывать все аргументы и контраргументы сторонников и противников этого проекта, данный газопровод не будет представлять сколько-нибудь значимой угрозы германским и европейским экономическим интересам.

Запланированный газопровод из России в Европу сотрясает геополитику. Как пишет Bloomberg, «Северный поток — 2» вызывает озабоченность лидеров в Восточной Европе, а также недовольство американского президента Дональда Трампа. Кроме того, этот вопрос создаёт проблемы для немецкого федерального канцлера Ангелы Меркель.

Добываемый в России природный газ будет транспортироваться по газопроводу к балтийскому побережью Германии, а затем поступать в распределительные сети Евросоюза. С его вводом мощность уже существующего подводного маршрута — газопровода «Северный поток», вступившего в строй в 2011 году, — увеличится вдвое. До строительства газопровода «Северный поток» Россия транспортировала две трети своего экспорта природного газа в Европу через трубопроводную систему Украины, с которой у Москвы сложились напряжённые отношения после развала Советского Союза. Проект «Северный поток — 2» является лишь частью предпринимаемых «Газпромом» в течение десятилетий усилий, направленных на диверсификацию экспортных маршрутов в Европу. Россия считает, что спрос на природный газ в Европе будет расти, поскольку некоторые государства отказываются от ядерной и угольной энергетики на фоне сокращения собственной добычи природного газа.

Как продолжают авторы статьи, те страны, которые находятся между Россией и Германией, получают доход от транзита природного газа через свою территорию. Их беспокоит возможность потери доходов, а также то, что «Северный поток — 2» предоставляет России возможность полностью прекратить транспортировку газа через их территории в случае возникновения политических трений. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что её страна всегда рассматривала «Северный поток — 2» «как проект, мотивированный геополитически и политически, как проект, не имеющий никакого экономического оправдания, связывающий руки некоторым европейским странам и лишающий их возможности проводить свободную энергетическую политику». И всё это происходит в тот момент, когда отношения Европы с Россией находятся на самом низком уровне за последние несколько десятков лет, а правительство Владимира Путина обвиняется во вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах и в Европе, а также в осуществлении убийств и попыток убийства в Британии.

Кроме того, в это дело вовлечены и Соединённые Штаты. 39 американских сенаторов заявили в марте о том, что «Северный поток — 2» сделает союзников Америки «более уязвимыми для принуждения и зловредного влияния со стороны Москвы». А президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Германия сама сделала себя «заложницей России» тем, что «получает оттуда слишком много энергоносителей». Однако конкурировать с Россией на европейском рынке у США вряд ли получится. Добываемый в Соединённых Штатах природный газ нужно сначала с помощью сильного охлаждения перевести в жидкое состояние, а затем доставить в танкерах, и всё это стоит немалых денег. Российские энергоносители поступают в Европу в основном по сети трубопроводов, которые существуют уже в течение нескольких десятилетий, и в результате доставляемый из России в Европу природный газ стоит значительно дешевле. Как предполагают авторы статьи, скорее всего американский природный газ попадёт в Латинскую Америку, которая расположена ближе, или в Азию, где цены выше, хотя планируемое введение Китаем 25%-ного тарифа на сжиженный природный газ из Соединённых Штатов перечеркнёт подобного рода планы.

Но также не стоит забывать и о том, что Германия действительно сильно зависит от импортируемого ископаемого топлива, а месторождения ещё одного источника получения природного газа — Голландии — быстро иссякают. Россия в 2017 году поставила примерно 46% потреблённого в Германии природного газа и 59% потреблённой нефти. Возможно, Трамп преувеличивает, когда говорит о том, что после введения в строй трубопровода «Северный поток — 2» зависимость Германии от поставок энергоносителей из России может достичь 70%. Однако он прав в том, что Германия тратит миллиарды долларов на покупку добываемых в России нефти и природного газа.