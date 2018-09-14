Bloomberg: США предупредили Россию о возможных санкциях за «Северный поток — 2»

США предупредили Россию о возможном введении санкций, направленных против газопровода «Северный поток — 2». Как пишет Bloomberg, министр энергетики Рик Перри призвал Россию быть «ответственным поставщиком» и перестать использовать природные ресурсы с целью оказания влияния на политику.
США предупредили Россию о том, что они могут выполнить свою угрозу и ввести санкции в связи со строительством газопровода «Северный поток — 2». Как пишет Bloomberg, на вопрос о том, могут ли США прибегнуть к ограничениям, направленным против «Северного потока — 2» и других проектов, министр энергетики Рик Перри ответил утвердительно. Однако он подчеркнул, что не хотелось бы заходить слишком далеко в вопросе санкций.
Как отмечает издание, Перри призвал Россию быть «ответственным поставщиком» и перестать использовать природные ресурсы с целью оказания влияния на политику. Он добавил, что США выступают против строительства этого газопровода, потому что это приведёт к сосредоточению двух третей поставок российского газа в Евросоюз всего в одной точке.
«Северный поток — 2» позволит России удвоить объёмы поставок природного газа в Германию по дну Балтийского моря. Этот проект должен стать главным маршрутом поставок газа в Евросоюз, и он уже успел превратиться в больной вопрос в отношениях между США и их европейскими союзниками.
В июле президент Дональд Трамп раскритиковал зависимость Германии от российских энергопоставок, заявив, что эта страна стала «заложницей» Москвы. Кремль ответил, что такая резкая критика Трампа является экономически мотивированной и представляет собой попытку наладить продажу американского сжиженного природного газа в Европу. Однако позже Трамп несколько смягчил тон своих заявлений, сказав, что США способны конкурировать с российским газопроводом.
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