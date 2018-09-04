Глава Мюнхенской конференции: Германии всё труднее дружить с Америкой — но придётся

Внешняя политика Дональда Трампа ведёт к усилению антиамериканских настроений среди немцев. Такое мнение в интервью Reuters высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он призвал не допустить прихода к власти в Германии сил, которые захотят разрушить существующие атлантические отношения между Берлином и Вашингтоном ради более тесных связей с Москвой или Пекином.

Перед выходом в свет его новой книги «Мир в опасности» председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер дал интервью Reuters. В нём он призвал немецкие власти не ставить крест на отношениях с США из-за Трампа и брать на себя большую ответственность на международной арене.

«Чем дольше Трамп будет оставаться у власти, тем сложнее будет противостоять тем в нашей стране и других частях Европы, кто со времён войны во Вьетнаме утверждает, что нам необходимо разорвать связь с Америкой-задирой», — отметил политик.

«Немецкому правительству будет сложнее придерживаться текущего курса и защищать эти отношения. И это может придать смелости силам, призывающим к более тесным связям с такими странами, как Россия или Китай», — подчеркнул Ишингер.

Он также признался, что особое опасение у него вызывает использование Трампом санкций в качестве инструмента внешней политики и угрозы американского лидера наказать европейские компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». По его словам, подобное поведение «губительно» скажется на трансатлантических отношениях.

«Даже если у вас сомнения относительно разумности строительства «Северного потока — 2», трудно не увидеть в таком подходе серьёзное нарушение, пример того, что США навязывают своё мнение европейцам», — пояснил глава Мюнхенской конференции.

После вступления в должность Трамп отказался от участия в Парижском соглашении по климату, аннулировал ядерную сделку с Ираном и пригрозил выходом США из ВТО. Более того, он неоднократно критиковал Германию за излишки торгового баланса и недостаточные траты на оборону, тем самым вызывая беспокойство в стране, которая долгое время считала Америку самым близким союзником.

Тем временем опросы общественного мнения показывают, что с приходом Трампа к власти всё меньше немцев симпатизируют США. Более того, многие жители Германии считают, что американский президент представляет большую внешнеполитическую проблему, чем «авторитарные лидеры Северной Кореи, России и Турции».

Всё это даёт повод некоторым немецким политикам добиваться от Берлина более тесного сотрудничества с Москвой и Пекином — «двумя авторитарными державами, чьи ценности разительно отличаются от либеральной демократии, строительством которой Германия занимается с американской помощью уже 70 лет». Однако Ангела Меркель, убеждённая сторонница трансатлантических отношений, сопротивляется этим призывам, обращает внимание Reuters.